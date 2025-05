Afrique: Rétablir la confiance et promouvoir la communauté

La Journée mondiale de la liberté de la presse célèbre le rôle essentiel des médias

Dans un monde de plus en plus divisé par les conflits et les incompréhensions, le rôle des médias n'a jamais été aussi crucial. En fournissant rapidement des informations fiables aux citoyens, en créant des espaces propices aux échanges d'idées inclusifs et ouverts, et en rappelant au public notre humanité partagée, les journalistes et autres acteurs du secteur des médias peuvent favoriser un débat public constructif, contribuant à la cohésion sociale et à la paix.

Liban

Au Liban, pays à l'histoire complexe et souvent mouvementée, le PNUD a depuis longtemps soutenu les médias dans la promotion du dialogue, à commencer par le Pacte pour le renforcement de la paix civile en 2013. Plus récemment, le bureau national du PNUD au Liban a débuté un partenariat avec l'Agence France-Presse (AFP), afin d'organiser une initiative pour autonomiser les journalistes et reporters à travers le pays.

Des formations et des programmes de sensibilisation communautaire dotent les professionnels des médias des compétences nécessaires pour couvrir les sujets de manière précise et responsable, aborder les sujets délicats, lutter contre la désinformation et lancer des plateformes ouvertes à divers points de vue à travers la narration. Ces efforts contribuent à mieux informer le public et à apaiser la société en aidant les communautés à renouer des liens et en rétablissant la confiance dans le dialogue public.

Kenya

Lors des élections kenyanes de 2022, les Nations Unies ont soutenu une coalition d'organisations collaborant pour contrer les discours de haine et la désinformation. En association avec un consortium innovant de haute technologie, les parties prenantes ont utilisé la technologie pour suivre et combattre en temps réel les discours de haine et ceux qui y contribuent.

Dans un contexte caractérisé par une forte pénétration d'Internet dans la société et d'une grande pollution informationnelle, cette initiative a nécessité l'utilisation d'outils avancés pour surveiller les plateformes en ligne, identifier les contenus préjudiciables et réagir rapidement pour en atténuer l'impact. En favorisant la consolidation de la paix numérique, ces efforts visaient à créer un environnement en ligne plus sûr, à rétablir la confiance et à promouvoir l'unité entre les Kenyans.

Somalie

En Somalie, une équipe de presse entièrement féminine fait sensation avec leur mission : « donner une voix à celles et ceux qui n'en ont pas et partager des histoires qui comptent ». Ces femmes courageuses du média Bilan rendent compte des réalités communautaires à travers des récits ancrés dans les contextes locaux. Leur travail brise non seulement les barrières entre les sexes, mais promeut également la liberté d'expression dans un environnement difficile, exacerbé par les stéréotypes, la discrimination et les menaces de violence.

Leurs récits et reportages mettent en lumière les problèmes rencontrés par leurs communautés, favorisant un dialogue inclusif et une compréhension mutuelle, transformant les récits et les perspectives entre les cultures. Fondé en 2022 avec le soutien du PNUD, Bilan a acquis une reconnaissance mondiale et a prouvé que les médias peuvent être un puissant outil de changement et de renforcement de la confiance.

Bolivie

En Bolivie, les initiatives visant à promouvoir une culture de paix ont un impact significatif. Le PNUD a joué un rôle clé dans la création de la première plateforme Journalists for Peace ainsi que la campagne « Do not harm ». En mobilisant les citoyens au niveau local par le biais de dialogues communautaires, d'événements culturels et d'activités de consolidation de la paix, les journalistes indépendants et les médias travaillent ensemble pour aider les communautés à surmonter les divisions, à favoriser le dialogue et à promouvoir la compréhension mutuelle.

Les efforts visant à soutenir la cohésion générale sont essentiels dans un pays marqué par des tensions sociales et politiques, démontrant ainsi le pouvoir des médias dans la consolidation de la paix et leur capacité à mener des discussions nationales conduisant à la réconciliation.

Le rôle vital des médias

Ces récits illustrent le rôle essentiel des médias dans la promotion d'un dialogue inclusif favorable à la paix, renforçant en conséquence la résilience démocratique dans les sociétés divisées. Avec le soutien du PNUD, les acteurs de la presse d'intérêt public amplifient les voix, promeuvent la participation citoyenne et stimulent le changement local.

Leurs efforts font une différence tangible et prouvent que même dans les environnements les plus polarisés, la compréhension et la coopération sont possibles. Alors que nous célébrons la Journée mondiale de la liberté de la presse, saluons et soutenons les efforts de ces héros des médias du quotidien qui construisent des sociétés plus inclusives où chacun est informé, se sent écouté, connecté et capable de déterminer son avenir.