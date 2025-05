Sénégal: Le Sénégalais Papa Magatte Guèye décoré dans l'Ordre du Soleil Levant (Officiel)

Dakar — Le bureau du Cabinet du Japon a décerné au président de l'Association d'Amitié Sénégalo-Nipponne (ASENI), Papa Magatte Guèye, une décoration dans l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or avec Rosette, a annoncé, vendredi, l'ambassade du Japon au Sénégal.

"Cette distinction lui est attribué en reconnaissance de sa distinguée contribution à la promotion de la compréhension mutuelle entre le Japon et le Sénégal", a expliqué la chancellerie dans un communiqué transmis à l'APS.

Cette décoration traduit "la reconnaissance et l'appréciation du gouvernement du Japon, pour les éminents services qu'il a rendus à la promotion de l'amitié, de la compréhension mutuelle et de la coopération entre le Japon et le Sénégal", ajoute le document.

L'ambassade du Japon indique que cette décoration sera remise à Papa Magatte Guèye dans les prochains mois par son Excellence Akamatsu Takeshi.

Fondateur en 1995 de l'association d'Amitié sénégalo nipponne (ASENI) qui reste à ce jour le principal forum d'échange entre les anciens boursiers du Japon et les Sénégalais amateurs du Japon, Papa Magatte Guèye enseigne la langue japonaise au Centre africain d'études supérieures en Gestion (CESAG) depuis 1996.

Il a enseigné le japonais à plus de 600 étudiants, auxquels il a soigneusement expliqué les bases de la langue et, grâce à des exercices de conversation basés sur diverses situations de la vie quotidienne, dit-on.

Il a également trouvé les moyens de permettre aux étudiants de s'engager dans des interactions de base.

Papa Magatte Guèye, souligne le document, s'est appuyé sur sa propre expérience d'étude intensive de la langue japonaise à l'Université pour les études étrangères d'Osaka.

A partir de 2023, il a été sélectionné comme professeur de japonais à temps plein pour le projet SATOMI, mis en place par une Entreprise japonaise dénommée "Lastre".

Ce projet est un système dans le cadre duquel, en coopération avec le ministère sénégalais de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi (Ministère de la Formation Professionnelle à partir de 2024), des cours de japonais sont dispensés à des jeunes sénégalais au CESAG, et ceux qui atteignent un certain niveau linguistique ont la possibilité de travailler au Japon, en tant que stagiaire technique dans des domaines précis.

Dans le cadre de ce projet, M. Guèye a enseigné le Japonais à plus de 70 personnes.

En outre, il a également travaillé au bureau de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) au Sénégal de 1994 à 1999, comme conseiller spécial du directeur du bureau, et de 1999 à 2005 en tant qu'expert.

Papa Magatte Guèye a été choisi comme bénéficiaire de la bourse du gouvernement du Japon en 1983.

Il est parti y faire ses études et a obtenu une maîtrise en économie du développement à l'Université de Meiji en 1986, puis un doctorat en 1992.

C'est pendant son séjour au Japon qu'il a eu l'idée de créer une association d'amitié dans son pays d'origine pour promouvoir l'amitié entre le Japon et le Sénégal.