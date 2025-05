Burkina Faso: Conseil des ministres - Immersion patriotique obligatoire pour les élèves et hausse de la mobilisation des ressources internes

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim Traoré a présidé ce vendredi 2 mai 2025 à Ouagadougou, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Lors du point fait à la presse à la fin des travaux, le ministre Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises pour le développement socio-économique de notre pays.

Au titre de la Présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret portant institution d'une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires. Cette mesure, selon le Porte-parole du Gouvernement, s'inscrit en droite ligne de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous qui prévoit en sa composante 7, l'organisation de la discipline scolaire et de la propreté des établissements.

Cette immersion permettra d'inculquer aux élèves des valeurs civiques et patriotiques ainsi que des réflexes d'autodéfense à travers une formation théorique, physique et sportive. « Elle concernera les élèves admis au Brevet d'études du premier cycle (BEPC), au Certificat d'aptitude professionnel (CAP) et au Baccalauréat », précise le Porte-parole du Gouvernement.

« Cette immersion vise à la construction de modèle de citoyens et de patriotes qui impacteront positivement la vie de la Nation et ce, dans le cadre du processus de la refondation de la société burkinabè, du développement et de la consolidation de la fibre patriotique », indique le ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO.

La phase pilote, qui commence cette année, concernera les élèves admis au Baccalauréat à l'issue des prochains examens scolaires et la durée de cette immersion ainsi que les différentes modalités seront précisées par un arrêté.

Hausse de la mobilisation des ressources internes

Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un rapport relatif à un document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubakar NACANABO, il s'agit d'un document de planification budgétaire qui permet « de prendre en compte les priorités du moment, les tendances au niveau de l'économie mondiale et régionale pour aboutir à la planification au niveau national ».

Ce document de programmation budgétaire et économique a été élaboré en tenant compte des priorités notamment la reconquête du territoire, l'autosuffisance alimentaire, la construction des infrastructures routières, le développement du capital humain, la relance de l'industrie et la bonne gouvernance, soutient le ministre de l'Économie et des Finances.

Pour lui, l'élaboration de ce document a tenu compte aussi d'un certain nombre d'hypothèses relatives à la conjoncture internationale beaucoup plus favorable avec un cours de l'or très élevé, celui du pétrole en baisse, qui permet de maitriser les importations et un cours du dollar à un niveau acceptable.

Le conseil des ministres du jour a salué les efforts fournis dans la mobilisation des ressources internes avec une très bonne tendance. « Nous sommes passés de 3 000 milliards FCFA de ressources mobilisées en interne à 3 200 milliards FCFA, de 2024 à 2025 et en 2026 nous projetons 3 500 milliards FCFA. Cela est le résultat des différentes reformes que nous avons engagées à savoir la digitalisation des procédures de recouvrement et la digitalisation du foncier », soutient le ministre NACANABO. Le gouvernement entend mettre l'accent sur la collecte et l'optimisation des impôts fonciers en 2026.