Algérie: Comité exécutif de l'UIPA - Le soutien au peuple palestinien, un engagement ferme mû par les principes de libération et de justice

Le président de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a réaffirmé, vendredi à Alger, que le soutien au peuple palestinien "n'est pas une position émotionnelle, mais un engagement ferme mû par les principes de libération et de justice".

"De la terre d'Algérie qui n'a de cesse de soutenir toutes les causes justes, à leur tête la cause palestinienne, nous réaffirmons que le soutien au peuple palestinien n'est une position émotionnelle, mais un engagement ferme mû par les principes de libération et de justice, conforté par les positions historiques de nos pays et de nos Parlements", a déclaré M. Boughali dans son allocution à l'ouverture de la 38e session du Comité exécutif de l'UIPA au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal.

Il a souligné que la réunion abritée par l'Algérie "vient confirmer notre conviction à tous quant à l'importance de la concertation permanente, de la coordination institutionnelle et du développement des mécanismes de travail de l'Union pour réaliser ses nobles objectifs et traduire les aspirations de nos peuples arabes en positions et démarches pratiques concrètes".

Evoquant la conjoncture régionale actuelle dans laquelle se tient la présente session, M. Boughali a précisé qu'"elle intervient dans un contexte régional très complexe marqué par des mutations géopolitiques accélérées et une recrudescence des défis liés à l'occupation, aux agressions et aux déplacements de populations", soulignant que la cause palestinienne dans ses dimensions historique, humaine et politique "demeure au centre de nos priorités communes".

"Les crimes persistants commis contre le peuple palestinien, les souffrances sans précédent que subissent les populations à Ghaza et dans tous territoires palestiniens occupés, et les projets et complots qui ciblent la sécurité de nos pays et leur stabilité nous placent devant une responsabilité qui ne tolère aucun laxisme".

"L'UIPA est appelée, aujourd'hui plus que jamais à renforcer l'efficacité de son action, à intensifier sa présence et à renouveler ses outils de travail, pour s'ériger en véritable voix arabe dans les fora internationaux et défendre les causes de la nation, l'unité arabe et le droit au développement, à la stabilité et à l'autodétermination", a soutenu M. Boughali.

"Nous sommes également appelés à soutenir les efforts de réconciliation et à resserrer les rangs arabes, à faire prévaloir la logique de la coopération et à privilégier les priorités fédératrices", a-t-il ajouté, précisant que cela peut se réaliser "partant de notre conviction que les questions de sécurité nationale arabe sont interconnectées et que la pauvreté, les déplacements des populations, la marginalisation et le terrorisme n'ont aucune frontière et n'épargnent personne".

Le président de l'UIPA a souligné que les recommandations sanctionnant les travaux du 38e Congrès de l'Union (3 et 4 mai) "serviront de feuille de route pour les travaux du congrès d'Alger et constitueront un nouveau départ dans le parcours de l'Union, renforçant ainsi ses mécanismes et consolidant sa mission", en tant "qu'espace de rassemblement pour les parlements arabes et une tribune libre qui porte la voix arabe face à l'injustice et propose des initiatives pour s'imposer dans le système parlementaire international".

L'Algérie abrite du 2 au 4 mai, les travaux du 38e Congrès de l'UIPA sous le slogan "Le rôle de l'UIPA à la lumière des changements régionaux et internationaux".