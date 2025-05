Tunisie: Miss Tunisie 2025 - Lamis Redissi représentera la Tunisie à Miss World en Inde

À l'occasion d'une conférence de presse tenue à Tunis, l'organisation Miss Tunisie a officiellement annoncé la participation de Lamis Redissi, élue Miss Tunisie 2025, à la 72e édition du concours Miss World, prévue pour le samedi 31 mai 2025 à Telangana, en Inde.

Dans son discours d'ouverture, Mme Aida Antar, présidente de l'organisation Miss Tunisie, a souligné l'importance de cette participation, qu'elle considère comme une opportunité de rayonnement international pour la Tunisie. Elle a rappelé que Miss Tunisie n'est pas seulement un concours de beauté, mais avant tout une plateforme d'engagement culturel, social et citoyen, accompagnant des jeunes femmes tunisiennes ambitieuses dans leur développement personnel et leurs projets à impact.

Lamis Redissi, originaire de Djerba et âgée de 23 ans, s'est dite honorée de représenter son pays sur la scène mondiale : « C'est juste exceptionnel ce que je vis. J'espère être à la hauteur pour représenter dignement la Tunisie. »

Diplômée d'un Master en recherche marketing à l'IHEC Carthage, Lamis est également ceinture noire de karaté, membre de l'équipe nationale tunisienne, et médaillée à l'échelle africaine et internationale. Elle incarne les valeurs de discipline, d'excellence et de dépassement de soi, en parfaite adéquation avec l'esprit du concours Miss World.

Mais au-delà de son parcours sportif et académique, ce sont ses trois engagements majeurs - citoyen, environnemental et culturel - qui font d'elle une ambassadrice d'exception.

Dans le cadre du programme mondial "Beauty With a Purpose" de Miss World, Lamis porte un projet humanitaire ambitieux axé sur l'humanisation des soins pédiatriques à l'hôpital régional de Nabeul. Elle oeuvre à rendre le cadre hospitalier plus accueillant pour les enfants, tout en mobilisant la société civile autour de la santé infantile.

Sur le plan environnemental, elle mène à Djerba un programme de sensibilisation à la préservation du littoral, axé sur la lutte contre la pollution plastique. Elle intervient dans les écoles, anime des ateliers et collabore avec des ONG locales.

Elle est également engagée dans un projet de compostage des déchets organiques issus du secteur hôtelier, en partenariat avec l'entreprise locale ECO DEC Djerba, pour réduire l'empreinte écologique du tourisme.

Enfin, à travers son projet « La Tunisie, au-delà des clichés », elle milite pour un tourisme durable et responsable, mettant en lumière les trésors cachés du sud tunisien et les initiatives patrimoniales locales, pour offrir une image authentique, inclusive et moderne du pays.

Lamis Redissi incarne une nouvelle génération de femmes tunisiennes déterminées, cultivées et pleinement investies dans les grands enjeux de société. Sa participation à Miss World 2025 dépasse le cadre d'un concours de beauté : elle devient une opportunité nationale de rayonnement et de fierté collective.

L'organisation Miss Tunisie invite les institutions, les entreprises, les médias et tous les citoyens à soutenir cette initiative qui porte haut les couleurs de la Tunisie sur la scène mondiale.