Tunisie: Gafsa - Dynamisation économique par le financement des PME

Une session de travail d'une importance capitale a été tenue au siège du gouvernorat. Cette rencontre a été spécifiquement dédiée à l'examen approfondi du bilan éloquent des interventions orchestrées par la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (Bfpme). Les discussions ont également permis de sonder les horizons prometteurs de ses futures actions, en présence du président-directeur général de l'institution bancaire et d'un aréopage de cadres régionaux.

Dans son allocution inaugurale, le haut responsable du gouvernorat a tenu à souligner avec emphase l'impératif catégorique de soutenir l'investissement privé. Il a présenté cette démarche comme une pierre angulaire d'une vision économique, intrinsèquement axée sur le principe fondamental de l'autonomie et l'édification d'une économie productrice de richesse. Avec une insistance particulière, il a mis en exergue la nécessité d'améliorer substantiellement le climat d'investissement et de stimuler les initiatives privées, en déployant des mécanismes et des structures adaptés à cet objectif.

Il a été démontré avec clarté comment cet engagement contribue de manière significative à la genèse de nouvelles opportunités d'emploi et à la revitalisation du cycle économique régional, suivie d'une explication détaillée des multiples facettes de l'action de la banque, qu'il s'agisse de la simplification des procédures de financement, du soutien indéfectible à l'essor de l'entrepreneuriat, ou encore du renforcement de l'inclusion économique au sein du tissu socioéconomique local. Une attention particulière a été accordée aux secteurs considérés comme stratégiques et porteurs d'avenir, tels que les industries technologiques de pointe et le domaine en pleine expansion des énergies renouvelables.

Par ailleurs, il a été fait état des accords bilatéraux d'envergure, scellés le 23 avril 2025 au niveau national. Ces ententes, conclues entre le ministère des Finances et le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, d'une part, et la Banque tunisienne de solidarité (BTS) et la Bfpme, d'autre part, témoignent d'une volonté politique affirmée de propulser le développement des projets et de consolider l'autonomisation économique et sociale des citoyens.

Il convient de souligner que ces accords ont permis de débloquer des lignes de financement substantielles, atteignant un montant total de 20 millions de dinars. L'événement a également été marqué par une étape concrète et significative: la remise officielle d'un avis favorable pour le financement d'un projet d'envergure dédié à la fabrication d'aliments pour animaux dans la délégation de Zannouch. Cet investissement global, estimé à 2 millions de dinars, devrait générer environ 20 postes de travail permanents, contribuant ainsi de manière tangible à l'amélioration du tissu socioéconomique local.

La session s'est achevée par l'organisation de forums interactifs et constructifs avec les porteurs de projets. Ces échanges privilégiés ont permis de recueillir leurs préoccupations spécifiques et d'engager une réflexion collective en vue d'identifier des solutions pragmatiques aux défis rencontrés.