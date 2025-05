Tunisie: « Strauss et Mozart en Tunisie » - Une valse d'amitié

Sous la baguette du maestro Fedor Rudin, les musiciens ont présenté un programme varié entre valses, polkas et symphonies. Six oeuvres immortelles de Strauss fils et une symphonie de Mozart ont résonné dans une interprétation artistique précieuse.

Le Théâtre de l'Opéra à la Cité de la culture de Tunis a accueilli lors de la soirée du 28 avril un concert évènement de l'Orchestre symphonique de Vienne Webern Sinfonietta. En grand effectif, avec la participation de jeunes artistes tunisiens, ils ont célébré en musique 300 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Le spectacle intitulé « Strauss et Mozart en Tunisie » est organisé par la Fondation Hasdrubal pour la culture et les arts et ses partenaires. Il a été transmis à la Télévision nationale.

Le Webern Sinfonietta est l'orchestre de chambre de l'enseignement à la mdw - Université autrichienne de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne. Il se concentre sur la création de concerts et de premières mondiales unissant expérience et connaissance pour la mise en oeuvre de la structure complexe du jeu orchestral.

Dans la salle archicomble et en présence de représentants diplomatiques, SEM l'ambassadeur d'Autriche s'est adressé aux spectateurs, revenant sur les trois siècles d'échanges et de rapprochement culturel : « Nous voulons les fêter ici avec le public, à travers la musique, langage universel. »

Le concert « Strauss et Mozart en Tunisie » est issu d'une résidence artistique au sein de la Fondation Hasdrubal pour la culture et les arts, comme l'a expliqué son directeur artistique Laurent Jost. Il est créé en étroite collaboration avec la prestigieuse Université autrichienne de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne.

Des liens privilégiés se sont ainsi noués entre les artistes tunisiens et autrichiens pour une complicité qui promet d'être durable. Le théâtre de l'Opéra de Tunis est également partenaire de la fondation Hasdrubal depuis janvier 2024 pour favoriser l'immersion artistique et le partage du savoir.

« Nous mettons à la disposition des artistes un environnement propice à la création artistique, au dialogue interculturel et à la transmission de compétences, nourrissant, ainsi, une dynamique collaborative enrichissante », explique Laurent Jost avant le début du spectacle. Le concert de ce soir illustre donc avec éloquence le fruit des différents partenariats qui incluent également des établissements de haut niveau en France et à Londres. Il traduit également une vision de professionnalisation et de promotion de l'entrepreneuriat culturel en Tunisie.

Sous la baguette du maestro Fedor Rudin, les musiciens ont présenté un programme varié entre valses, polkas et symphonies. Six oeuvres immortelles de Strauss fils et une symphonie de Mozart ont résonné dans une interprétation artistique précieuse. Notons que l'année 2025 marque le 200e anniversaire de la naissance de Johann Strauss fils.

Des danseuses de ballet ont enchanté les spectateurs avec des prestations de danse accompagnant la musique tant appréciée et raffinée.

Et pour insuffler une touche dynamique aux morceaux classiques, Orpheus-Quadrille de Johann Strauss II a été rythmé par les applaudissements des spectateurs dirigés par le chef d'orchestre. Le public s'est levé, ému et admiratif, à la fin de la prestation.

Notons que le concert a été gratuit pour les étudiants. La Fondation Hasdrubal pour la culture et les arts organise tout au long de l'année des concerts de genres différents, incluant aussi des spectacles de jazz et de musiques improvisées. Un bon nombre de ces soirées sont gratuites.