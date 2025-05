Tunisie: Quand l'USM prend de l'altitude - Plus vite, plus haut...

Les Bleus se retrempent demain dans le championnat avec un sprint final qui exige un sans-faute pour être couronné à terme.

En déplacement au Bardo pour y croiser le Stade Tunisien, l'US Monastirienne sait pertinemment que seule la victoire lui permettrait d'envisager par la suite la réception de l'ESM et le déplacement à Radès pour y défier l'EST avec toutes les chances de son côté. Onze d'attaque, l'USM peut nourrir des ambitions légitimes à ce stade de la compétition, mais devra cependant se méfier d'un Stade Tunisien qui sait se sublimer quand il rencontre un cador de la Ligue 1.

Entre plaisir et volonté de grandir davantage, l'USM de Faouzi Benzarti vit donc son statut de coleader avec sérénité et ambition partagée par tout le microcosme et franges du club. Expression et instinct des tauliers, enthousiasme des supporters, patte du staff et proximité de l'exécutif, tous les ingrédients sont réunis cette saison pour porter les Bleus en haut du classement. Et les gars du Ribat ont bien l'intention de garder ces valeurs qui les ont conduits au sommet de la hiérarchie.

La tête sur les épaules

Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'avec Mohamed Sahli, puis avec Faouzi Benzarti aux manettes, le club a pris de l'altitude.

Avec un effectif de joueurs aguerris à la Ligue 1, les Abdesslem Hlaoui, Mahmoud Ghorbal, Moez Hadj Ali, Moses Orkuma, Aymen Harzi, Hazem Mastouri et autre Youssef Abdelli, la production d'ensemble est plaisante et les résultats sont là. Forcément, les fans croisent les doigts.

A présent, l'USM y est presque sans pour autant jubiler, car rien n'est gravé dans le marbre et tout peut changer sur un match, une mi-temps, une action de jeu. Il faut donc garder les pieds sur terre et ne pas oublier les efforts à faire pour avoir les points. Continuer sur cette dynamique jusqu'à la fin de saison, tel est le voeu pieux des fans usémistes, des inconditionnels qui scandent et fredonnent en coeur le « tube du printemps » : cette année ou jamais ! A présent, il revient aux Fabrice Zeguei, Mehdi Ganouni et leurs équipiers de continuer à cultiver cette humilité qui n'empêche pas d'avoir de l'ambition, de redoubler d'efforts et de jouer jusqu'à la fin les matchs pour les gagner.