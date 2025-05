interview

Une étude académique réalisée en langue française a été publiée chez « Sud éditions » par Sofiane Jaballah, sociologue. Comme son titre le révèle, l'ouvrage « Devenir salafiste en Tunisie : le Comment du Pourquoi » revient sur le processus d'une radicalisation ou « d'une conversion » comme l'auteur le cite dans son synopsis. Il effectue un retour aux origines, une plongée temporelle dans le passé, jusqu'à nos jours. Sofiane Jaballah est aussi assistant à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax, il milite pour le développement des sciences humaines et sociales en Tunisie, enracinées empiriquement, décolonisées et engagées.

«Le Comment du Pourquoi» interpelle dans votre titre. Annoncez-vous décortiquer le salafisme ?

L'approche est explicative (le Comment ?) et compréhensive (le Pourquoi ?). Je pose les deux questions : le comment c'est la motivation individuelle, c'est le processus. La 2e partie est causale, c'est le phénomène par l'extérieur. L'humain a-t-il le choix de l'être ? Ou subit-il un déterminisme social ?

Quelle est la genèse de cette étude ?

C'est une thèse de doctorat et un article de revue publié dans la revue Ibla, qui ne s'adresse pas à un large public. A un lectorat qui peut être profane mais qui s'intéresse à la question religieuse, le fondamentalisme. L'objectif ambitieux du livre c'est de donner un processus commun de devenir «autre» : je les appelle, les trans comme les autres ou les trans-religieux. Comme les transclasss, transfuges. Le mot transmission, transition, trans-passé.

Je suis dans la transposition. J'ai déjà élaboré des réflexions et des études sur plusieurs strates sociales, publiées dans des ouvrages, des articles, comme mon étude sur «Rue d'Espagne» ou la prochaine qui tournera autour des «Barbécha» et une autre sur les gardiens des parkings, le secteur de l'informel en Tunisie, qui émane du précariat et des zones exclues ou isolées.

Est-ce que le contexte international ou ce qu'on a connu auparavant au niveau national vous a poussé à publier cette étude ?

Bien sûr ! Dans le livre je consacre un chapitre à la «Sociologie de la sociologie », qui tente de préciser si j'étudie sur le salafisme ou si j'analyse mon rapport au salafisme. Tenter d'y faire face à travers la recherche ou s'ériger en sauveur... non !

J'ai choisi juste un sujet complexe et j'ai envie de le diffuser le plus possible et de le traduire.

J'aimerais mieux faire connaître cette étude à travers des vidéos.