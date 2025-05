Soudan: Des institutions médiatiques et des chaînes de télévision internationales ont visité le pays au cours du mois d'avril dernier

Le Soudan a accueilli au cours du mois d'avril dernier la visite d'un certain nombre d'agences et de délégations de médias étrangers, dont le nombre a atteint (11) délégations, portant le nombre total d'institutions de médias étrangers qui ont exercé leurs fonctions à l'intérieur du pays à (35) institutions en plus de quatre agences supplémentaires devraient arriver dans les prochains.

Un rapport publié par le Centre des médias militaires, en coopération avec le ministère de la Culture et de l'Information, a révélé que les chaînes qui ont terminé leurs missions et quitté le pays provenaient de Turquie, d'Irak, de France, d'Arabie saoudite, de Grande-Bretagne, d'Allemagne et des États-Unis. Le ministère de la Culture et de l'Information leur a fourni des installations en coordination avec les autorités compétentes.

Le rapport indique que (11) chaînes et agences médiatiques fonctionnent en permanence au Soudan.