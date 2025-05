Afrique de l'Ouest: BRVM - Signaux verts pour les activités du marché en fin de semaine

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 2 mai 2025de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), tous les signaux sont au vert pour les activités du marché.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 507,771 millions FCFA la veille à 1,015 milliard FCFA ce 2 mai 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 94,596 milliards FCFA avec une réalisation de 11 164,577 milliards FCFA contre 11 069,981milliards FCFA le 30 avril 2025.

Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 109 millions, en passant de 10 495,774milliards FCFA la veille à 10 495,883 milliards FCFA ce vendredi 2 mai 2025.

Du côté des indices, c'est l'embellie. Une hausse de 0,85% est notée concernant l'indice BRVM Composite à 289,52 points contre 287,07 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,85% à 145,31 points contre 144,09 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,37% à 121,69 points contre 121,24 points la veille.

Le Top5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 2 080 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 450 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,06% à 11 000 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,06% à 700 FCFA) et BOA Mali (plus 3,20% à 2 580 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 3 280 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 1 700 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,33% à 3 150 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 2,30% à 2 335 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 2,07% à 8 035 FCFA).