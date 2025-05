Ethiopie: Un projet visant à stimuler le développement du secteur de l'élevage a été lancé au pays

Addis-Abeba — La deuxième phase du projet de renforcement des capacités en élevage, qui vise à moderniser la chaîne de valeur de l'élevage en Éthiopie, a été lancée aujourd'hui.

Ce projet, qui vise à améliorer la compétitivité de la viande et des produits carnés éthiopiens, ainsi qu'à élargir la portée du marché grâce à des interventions stratégiques tout au long de la chaîne de valeur de l'élevage, est financé par la Chine et mis en oeuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), en collaboration avec le gouvernement éthiopien.

S'exprimant à l'occasion, le directeur général de l'Autorité agricole éthiopienne, Diriba Kuma, a déclaré que le projet visait à développer le marché de la viande, les exportations, des chaînes de valeur compétitives et l'industrie de l'élevage en Éthiopie.

Rappelant que la première phase du projet, lancée en 2021, a permis des progrès significatifs en soutenant l'élaboration de cadres politiques, en renforçant les systèmes de certification et d'inspection, en améliorant les négociations commerciales et en facilitant l'échange de connaissances techniques.

Selon lui, cette phase du projet renforcera les capacités des parties prenantes grâce à une série d'interventions ciblées, notamment la création de zones indemnes de maladies en Éthiopie, l'amélioration des tests de résidus en laboratoire, la simplification de la facilitation des échanges et des liens avec les marchés, ainsi qu'un renforcement institutionnel solide.

Pour sa part, le ministre conseiller à l'ambassade de Chine en Éthiopie, Liu Xiaoguang, a déclaré que le projet représente non seulement la poursuite du partenariat fructueux entre l'ONUDI, l'Éthiopie et la Chine, mais aussi un exemple éclatant de la contribution de la coopération Sud-Sud à un développement inclusif et durable.

Soulignant le potentiel de l'Éthiopie dans le secteur de l'élevage, Liu Xiaoguang a souligné que cette phase du projet pouvait jouer un rôle essentiel dans la dynamisation du secteur.

Le représentant adjoint du bureau sous-régional de l'ONUDI, Asegid Adane, a réaffirmé que le secteur de l'élevage représente un pilier essentiel de l'économie rurale éthiopienne et de son industrialisation, soulignant l'immense potentiel de l'Éthiopie en matière d'élevage pour se positionner comme une plaque tournante régionale pour la viande et les produits animaux de haute qualité, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la diversification des exportations.

Pourtant, des défis persistent, allant des faibles écarts de commercialisation et de productivité aux contraintes en matière de services vétérinaires, de qualité des aliments pour animaux et d'accès aux marchés, a-t-il déclaré, soulignant qu'il est essentiel de remédier à ces goulots d'étranglement pour exploiter pleinement le potentiel du secteur.

Le représentant adjoint a réaffirmé l'engagement de l'ONUDI à poursuivre son étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien pour faire progresser le secteur de l'élevage et, plus largement, le programme d'industrialisation, ainsi que pour bâtir un avenir de prospérité inclusive, de sécurité alimentaire et de croissance industrielle durable pour l'Éthiopie.