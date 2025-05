Ethiopie: Le pays accueillera la Conférence régionale de l'OIT pour les praticiens des technologies basées sur la main-d'oeuvre

Addis-Abeba — L'Éthiopie accueillera la 20e Conférence régionale de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pour les praticiens des technologies basées sur la main-d'oeuvre, du 19 au 23 mai 2025.

S'exprimant lors d'une conférence de presse aujourd'hui, la ministre de l'Urbanisme et des Infrastructures, Chaltu Sanni, a indiqué que les participants comprendraient des décideurs politiques, des organisations d'employeurs et de travailleurs, des experts en technologies basées sur la main-d'oeuvre, des organisations non gouvernementales, ainsi que des institutions universitaires et de recherche.

Elle a ajouté que des articles de recherche explorant les opportunités et les défis du secteur seront présentés et discutés lors de la conférence.

Pour sa part, le directeur de pays de l'OIT, Khumbula Ndaba, a déclaré que la conférence régionale est un événement biennal organisé par les pays membres africains de l'OIT pour partager les connaissances, les expériences et les technologies sur les approches favorables à l'emploi et respectueuses du climat.

Le président de la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), Kassahun Folo, a souligné que le Programme d'investissement à haute intensité de main-d'oeuvre (PIHIE) a démontré que le développement peut aller de pair avec la protection de l'environnement, l'inclusion et la résilience, conformément aux valeurs syndicales de justice sociale, d'équité et de travail décent.

Il a souligné l'importance de garantir la création d'emplois verts, de les protéger et de les rendre dignes, d'impliquer les travailleurs dans la prise de décision sur les projets ayant un impact sur leur environnement et leurs moyens de subsistance ; d'assurer une transition juste pour les travailleurs affectés par les politiques climatiques, l'égalité des sexes, l'inclusion des jeunes et les droits des travailleurs informels.

L'Éthiopie, qui avait déjà accueilli un événement similaire en 2017, a été élue au suffrage universel à Kigali pour accueillir la 20e conférence.

Cette conférence est organisée conjointement par le ministère de l'Urbanisme et des Infrastructures, l'Administration éthiopienne des routes (ERA) et l'Organisation internationale du travail.