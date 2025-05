Ethiopie: Le Centre de services unique Mesob répondra aux défis persistants en matière de prestation de services - Vice-Premier ministre Temesgen

Addis-Abeba — Le Centre de services unique Mesob contribuera à la croissance économique et à la création d'un climat plus favorable à l'investissement en Éthiopie en réduisant la bureaucratie, en luttant contre la corruption et en améliorant l'efficacité, a souligné le Vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Le Vice-Premier ministre Temesgen, des ministres et d'autres hauts responsables des institutions fédérales ont visité le Centre de services unique Mesob, inauguré récemment par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Sur les réseaux sociaux, Temesgen a indiqué que la deuxième phase de Mesob consolide notre programme de réformes local et renforce les capacités du gouvernement en matière de renforcement institutionnel.

Elle représente une avancée significative pour relever les défis persistants en matière de prestation de services.

Mesob offre un environnement de travail moderne et confortable, équipé de technologies de formation avancées et géré par de jeunes professionnels talentueux, a ajouté le Vice-Premier ministre.

En réduisant la bureaucratie, en luttant contre la corruption et en améliorant l'efficacité, le Centre de services unique contribuera à la croissance économique et à la création d'un climat plus propice à l'investissement, a déclaré Temesgen.