Ile Maurice: Narecen Murdymootoo - «Je propose un regard neuf»

Narecen Murdymootoo, du parti Republik Sitwayen Popiler, est candidat au Ward 1 à Quatre-Bornes. Détenteur d'une licence en sciences politiques et en linguistique du Canada et un «Post Graduate» en droit, il est actuellement étudiant au barreau dans le «notary stream». À 27 ans, il est le président élu et membre exécutif de diverses sociétés connues à Quatre-Bornes et au niveau national.

Pourquoi vous présentez-vous à ces élections municipales ?

C'est avant tout une question d'engagement citoyen. Je connais Quatre-Bornes depuis que je suis très jeune et c'est d'ailleurs cet attachement profond qui m'a poussé à m'engager socialement dès mon retour au pays. J'ai rejoint l'équipe de mon leader politique, Tania Diolle, en 2021 et je me suis investi dans plusieurs associations locales. Je suis d'ailleurs fier d'avoir été élu président d'un club très connu à QuatreBornes pour le mandat 2025-2026.

Quelles sont vos priorités pour ces élections ?

Mes priorités s'articulent autour de plusieurs axes essentiels. D'abord, la sécurité, qui est fondamentale pour que nos citoyens puissent vivre sereinement. Ensuite, je souhaite améliorer le bien-être de nos aînés qui méritent plus d'attention et de services adaptés à leurs besoins et pour lutter contre leur solitude.

Les femmes sont également au coeur de mon projet, avec des initiatives pour renforcer leur sécurité et leur participation à la vie économique locale. Nous mettrons particulièrement l'accent sur la promotion du sport féminin, avec la création de nouveaux programmes adaptés à leurs besoins spécifiques. Pour notre jeunesse et nos enfants, qui représentent l'avenir de Quatre-Bornes, nous développerons des opportunités de développement personnel et professionnel.

Un projet qui me tient particulièrement à coeur est celui du jardinage communautaire ou backyard gardening. Ces espaces verts permettront non seulement de cultiver des légumes et des fruits locaux, contribuant ainsi à une alimentation plus saine et durable pour nos citoyens, mais ils représentent bien plus qu'une simple activité de jardinage. Ils seront de véritables vecteurs d'entraide et de solidarité entre voisins. Ils créeront un sens d'appartenance à notre communauté que nous avons progressivement perdu dans notre société moderne.

Ces jardins partagés constituent un pilier essentiel dans notre vision d'une société plus inclusive, où chacun trouve sa place et peut contribuer selon ses capacités et connaissances. Ils sont une réponse concrète à l'individualisme croissant qui fragilise notre tissu social. À travers ces espaces de partage, nous reconstruirons des liens sociaux solides entre les générations et les différentes communautés de Quatre-Bornes.

Quelle est votre vision pour la ville dans cinq et dix ans ?

Je rêve de faire de Quatre-Bornes une ville qui allie modernité et tradition. Nous souhaitons redonner à la ville des Fleurs son identité distinctive tout en l'inscrivant dans une dynamique d'innovation. Dans cinq ans, je vois une ville où la technologie est au service des citoyens, avec des services municipaux numérisés et accessibles.

Dans dix ans, je la vois comme un modèle de ville durable, avec des espaces verts revitalisés, des transports publics efficaces et une économie locale florissante. Mais surtout, je vois une communauté réengagée où les citadins partagent à nouveau une vie commune riche en interactions sociales et culturelles.

En quoi êtes-vous différent des autres candidats ?

Ce qui me distingue, c'est ma connaissance intime de QuatreBornes. J'ai arpenté chaque quartier, discuté avec des citoyens de tous horizons et identifié les problèmes spécifiques à chaque secteur de notre ville. Malgré mon jeune âge, j'ai eu la chance d'acquérir une expérience internationale qui m'a permis d'observer des solutions innovantes appliquées ailleurs et qui pourraient être adaptées à notre contexte. Je combine donc un ancrage local profond avec une ouverture sur le monde. Et contrairement à certains qui font de la politique depuis des décennies, je propose un regard neuf, sans être prisonnier des anciennes façons de faire.

Comment comptez-vous soutenir les commerces de proximité ?

Les commerces locaux sont l'âme de Quatre-Bornes. Pour les soutenir, nous simplifierons considérablement les démarches administratives avec un service dédié, qui permettra aux commerçants de gagner un temps précieux. Nous organiserons régulièrement des foires commerciales et des marchés de quartier pour promouvoir les produits locaux et créer une animation dans notre ville. Nous créerons pourquoi pas un label, Fierté de Quatre-Bornes, pour valoriser nos artisans et commerçants d'excellence.

Avez-vous des projets pour la jeunesse et les aînés ?

Pour nos jeunes, nous avons la chance de disposer déjà d'excellentes infrastructures sportives à Quatre-Bornes. Notre priorité ne sera donc pas de construire de nouveaux centres, mais plutôt d'optimiser l'existant. Nous allons renforcer la qualité et la diversité des cours offerts, investir dans la formation des instructeurs pour élever le niveau des services et surtout, rendre ces complexes plus accessibles à tous les jeunes, quelle que soit leur situation.

Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont des idées novatrices. Les Mauriciens ont cet esprit d'entrepreneuriat. De ce fait, pourquoi pas créer un incubateur d'entreprises pour encourager l'entrepreneuriat chez nos jeunes talents ? Nous mettrons en place des programmes de mentorat entre les générations, où l'expérience de nos aînés pourra guider nos jeunes dans leurs projets.

En ce qui concerne nos seniors, la solitude est un fléau qui touche beaucoup d'entre eux. Pour y remédier, nous mettrons en place une formule où des bénévoles formés rendront régulièrement visite aux personnes âgées isolées. Nous organiserons également des rencontres hebdomadaires dans chaque quartier avec des activités adaptées à leurs intérêts.

Encore une fois, grâce à notre programme, nos aînés pourront partager leurs connaissances et savoir-faire traditionnels - que ce soit dans l'artisanat, la cuisine locale, les remèdes naturels ou l'histoire de notre ville. Cette valorisation de leur expertise sera bénéfique tant pour leur estime personnelle que pour la préservation de notre patrimoine culturel. D'ailleurs, nos candidats du Ward 2, Sheila Rughoonundun et le Dr Sibartie, sont des exemples parfaits de personnes qui ont un riche vécu et qui sont prêtes à s'investir dans la vie communautaire.