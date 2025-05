Afrique: Mondial de Beach Soccer - Les Lions de la plage frappent fort d'entrée

Début parfait pour le Sénégal.

Dans la moiteur du complexe Paradise Arena, les champions d'Afrique ont maîtrisé leur sujet et envoyé un message fort à leurs adversaires en balayant l'Espagne (4-1) vendredi, lors de leur entrée en lice dans le Groupe C de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™.

Un Sénégal méthodique, solide et efficace

Le décor est paradisiaque, l'ambition très terre-à-terre. « On est là pour aller au bout », lâchait avant la rencontre Ngalla Sylla, le sélectionneur sénégalais. Ses joueurs ont rapidement montré qu'ils étaient venus pour autre chose que profiter des lagons seychellois.

Dès les premières minutes, les Lions de la Téranga imposent leur tempo. Rigoureux dans le repli, précis dans la relance, ils étouffent une Espagne vite dépassée par l'impact physique et l'intensité imposée. Il ne faut pas attendre longtemps pour que la domination se traduise au tableau d'affichage : Laye Thiaw profite d'un flottement défensif pour ouvrir le score (1-0, 4e).

Le Sénégal reste compact, sérieux, et s'offre plusieurs occasions de faire le break. Mais il faut patienter jusqu'à la fin du deuxième tiers-temps pour voir Al Seyni Ndiaye, légendaire gardien et capitaine, inscrire le deuxième but sur une contre-attaque éclair (2-0, 20e). Une rare incursion offensive pour le portier, qui a ensuite multiplié les arrêts décisifs pour repousser les assauts espagnols.

« On sait que dans ce genre de tournoi, le premier match est crucial », confiait Ndiaye après la rencontre. « Il fallait donner le ton, et on l'a fait. »

La Roja punie, Sylla enfonce le clou

L'Espagne, piquée au vif, tente de réagir mais manque de tranchant. À l'inverse, le Sénégal ne tremble pas. Sidy Fall, d'une frappe limpide à ras de sable, porte le score à 3-0 en début de troisième période (23e). L'espoir renaît brièvement côté espagnol lorsque Mayor réduit l'écart sur une belle action collective (3-1, 26e), mais la joie est de courte durée. Sur l'engagement, Mamadou Sylla surprend tout le monde et marque d'un tir direct dans un but vide (4-1, 27e). La messe est dite.

Le Sénégal signe une victoire nette, maîtrisée, qui confirme son statut de favori dans ce Groupe C. À noter que les Lions restent invaincus en compétition officielle face à l'Espagne, poursuivant une série désormais étendue à quatre matches.