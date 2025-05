Afrique: Tourisme gastronomique - La Côte d'Ivoire revient d'Arusha avec l'appétit du succès

La "Sublime Côte d'Ivoire" a brillé au 2e Forum régional de l'ONU Tourisme sur le tourisme gastronomique en Afrique, tenu du 23 au 25 avril à Arusha en Tanzanie. Trois jours riches en échanges, découvertes et rencontres, où la délégation ivoirienne est repartie avec des idées pleines les valises pour hisser la gastronomie locale au rang d'atout touristique majeur.

Placée sous l'égide de l'ONU Tourisme et organisée en partenariat avec le prestigieux Basque Culinary Center, cette grand-messe du goût a rassemblé ministres, chefs étoilés, experts et acteurs du secteur venus de tout le continent pour réfléchir à l'avenir du tourisme gastronomique africain. Objectif : faire de l'art culinaire un levier de développement économique, de rayonnement culturel et d'attractivité touristique.

La Côte d'Ivoire, représentée par Mme Marie-Thérèse Aka Alessou, Conseillère technique en charge des grands projets, et accompagnée de responsables du ministère, a mis en lumière sa stratégie de valorisation du patrimoine culinaire national. Celle-ci s'inscrit dans le programme "Sublime Côte d'Ivoire", une initiative ambitieuse portée par le ministre Siandou Fofana, visant à positionner le pays parmi les cinq premières destinations touristiques africaines.

Apprendre, échanger, construire

Le forum a été marqué par de nombreux panels de haut niveau, dont celui consacré à la définition d'un cadre politique pour le développement du tourisme gastronomique en Afrique. Ce panel, modéré par Mme Elcia Grancourt (ONU Tourisme), a vu intervenir des ministres de Tanzanie, du Zimbabwe, de la RDC, d'Afrique du Sud et des représentantes de la FAO. Tous ont insisté sur la nécessité de soutenir les communautés locales et de structurer l'offre gastronomique comme vecteur de croissance.

La délégation ivoirienne a également participé à des rencontres avec des figures emblématiques de la gastronomie africaine, telles que le Chef congolais Dieuveil Malonga, fondateur de Chefs in Africa, ou encore le Chef tunisien Mounir El Arem, qui ont partagé leur expérience en matière de professionnalisation et d'implication du secteur privé.

L'un des moments forts fut l'entretien avec la ministre tanzanienne du Tourisme, Mme Pindi Azara Chana, séduite par les projets du ministère ivoirien : Salon de la gastronomie, 3e Festival de la cuisine ivoirienne et le SITLA. Ces événements phares s'inscrivent dans la dynamique de l'année 2025, déclarée "Année de la gastronomie", autour du thème « Sublime Côte d'Ivoire, terre de saveurs ».

Le forum s'est clôturé par un dîner de gala festif aux couleurs de la Tanzanie, suivi d'un safari inoubliable entre chutes, lacs et savane. Une manière conviviale de sceller les liens tissés autour des fourneaux et de tracer la voie d'un tourisme africain plus savoureux et plus inclusif.

Source : Direction de la communication et de Relations publiques du Ministère du Tourisme et des Loisirs