Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 mai 2025

revue de presse

Les pressions économiques menacent les médias selon RSF

Dans son rapport annuel de 2025, RSF s'inquiète d'un recul inédit de l'état de santé des médias dans une grande majorité de pays. Mais ce que met particulièrement en avant l'ONG cette année, c'est la pression économique qui fragilise énormément les médias et menace l'accès à une information fiable.

Si les exactions physiques contre les journalistes sont l'aspect le plus visible des atteintes à la liberté de la presse, les pressions économiques, plus insidieuses, sont aussi une entrave majeure, dit RSF. "Sans indépendance économique, pas de médias libres", estime l'ONG de défense de la presse qui déplore par exemple le cas américain. (Source Deutsche Welle)

Tchad : un groupe armé intercepté à la frontière avec le Soudan

L’armée tchadienne a annoncé ce jeudi avoir intercepté et désarmé un groupe armé en provenance du Darfour au poste frontalier de Bahai. Présentés comme des réfugiés soudanais, ces individus seront remis à la CNARR pour enregistrement. L’État-Major assure que les forces de sécurité restent mobilisées face aux risques d’infiltration liés aux violences persistantes au Soudan.

Les forces tchadiennes ont intercepté un groupe armé en provenance du Darfour à un poste frontalier de Bahai, selon un communiqué officiel de l’état-major général des armées tchadiennes publié aujourd’hui.

D’après le document signé par le général de brigade Chanane Issaka Acheikh, Directeur de communication de l’armée, les éléments armés ont été « désarmés et sont actuellement sous le contrôle des forces tchadiennes. » (Source apanews)

Sénégal: ce convoi militaire filmé à Dakar n’appartient pas à l’armée française

Au Sénégal, la présence militaire française agite les réseaux sociaux cette semaine. Alors que le désengagement des éléments sur place est en cours, une rumeur mensongère circule à propos d’un convoi militaire français qui aurait récemment quitté Dakar. En réalité, cette fausse information repose sur des images sorties de leur contexte.

C’est notre rédaction à Dakar qui a lancé l’alerte. À en croire plusieurs messages mensongers publiés sur les réseaux sociaux, un convoi de véhicules militaires français aurait quitté Dakar ce lundi 28 avril 2025, escorté par l’armée sénégalaise. La rumeur a d’abord été diffusée par un portail d’information en ligne, avant de se répandre dans la presse locale et d’être poussée par des comptes de propagande. Des médias russes, comme RT, ont également repartagé l’infox. (Source RFI)

Crise dans l’Est de la RDC : l’opposition appelle à un dialogue interne

En République Démocratique du Congo, une déclaration commune pour soutenir l’initiative de paix conjointe de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO ) et de l’Église du Christ au Congo ( l’ECC), a été signé le 30 avril 2025 par 4 figures de l’opposition à savoir Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Delly Sesanga. Cette démarche traduit la volonté des 4 leaders à trouver une solution à la crise dans l’Est de ce pays d’Afrique centrale où les libertés fondamentales sont restreintes selon l’opposition.

Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par des tensions persistantes dans cette région de la RDC. Malgré une multiplication d’initiatives diplomatiques à l’échelle internationale (Union africaine, Qatar, Etats Unis), et la signature en avril 2025 d’un accord en matière de sécurité et de diplomatie entre la RD Congo, le Rwanda et le groupe armé M23, le problème demeure. Selon les leaders de l’opposition, ces accords partiels ne s’attaquent qu’aux aspects extérieurs et militaires de la crise, souvent au détriment de la souveraineté du pays. (Source Africa 24)

Gabon : le CTRI annonce la fin de la Transition dès ce 3 mai 2025

C’est la fin d’un processus qui aura duré 20 mois. En effet, par un communiqué rendu public ce 02 mai 2025, le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a annoncé la fin de la transition. Une décision rendue effective dès ce 03 mai 2025 après la prestation de serment du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema.

C’est conformément aux dispositions de l’article 37 de la Charte de la transition que cette décision a été prise. Lequel article prévoit la fin de la Transition dès la prestation de serment du président élu au terme d’une élection transparente et crédible. Ainsi, la prise de fonction officielle de Brice Clotaire Oligui Nguema marque donc la fin de ce processus débuté le matin du 30 août 2023. (Source GabonMediaTime)

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations

Le Togo inaugure son régime parlementaire samedi

Le suspense touche à sa fin. Ce samedi 4 mai, les nouvelles institutions issues de la réforme constitutionnelle vont entrer en action. Les députés sont convoqués dès 7h du matin pour désigner le président du Conseil, désormais la figure centrale du pouvoir exécutif dans le nouveau régime parlementaire togolais.

Dès son élection, le président du Conseil prêtera serment sur la Place des Fêtes, lors d’une cérémonie solennelle attendue. L’après-midi, ce sera au tour des sénateurs de se réunir pour élire le nouveau président de la République, désormais cantonné à un rôle honorifique, comme le prévoit la nouvelle Constitution. (Source togonews)

Mali : la charte des partis abrogée, à quand la grande lessive ?

Au lendemain de l’abrogation de la charte des partis politiques au Mali, les autorités de la transition tracent leur propre voie. Entre ambition de refondation et tentation de verrouillage, le pays pourrait bien s’acheminer vers une dissolution totale du paysage partisan, à l’image de ses voisins du Sahel.

C’est un texte de moins, mais peut-être une ère de plus. En abrogeant, le 30 avril 2025, la charte des partis politiques datant de 2005, les autorités maliennes ont signé bien plus qu’un simple acte administratif. Elles ont amorcé une reconfiguration silencieuse, mais radicale du paysage politique. Car derrière ce geste technique, se dessine un scénario que d’aucuns qualifient déjà de « Burkinabè », voire de « Nigérien ». Celui d’une dissolution pure et simple de tous les partis politiques, suivie d’un nettoyage méthodique des appareils traditionnels. (Source Sahel Tribune)

Burkina : Immersion patriotique obligatoire pour les élèves (CONSEIL DES MINISTRES DU 2 MAI 2025)

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé ce vendredi le Conseil des ministres hebdomadaire. Lors du point de presse à l’issue des travaux, le ministre Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a indiqué que plusieurs rapports avaient été adoptés et des décisions importantes prises pour le développement socio-économique de notre pays.

Au titre de la Présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret portant institution d’une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires. Cette mesure, selon le Porte-parole du Gouvernement, s’inscrit en droite ligne de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous qui prévoit, dans sa composante 7, l’organisation de la discipline scolaire et la propreté des établissements. (Source Lefaso.net)

Présidentielles 2025 au Cameroun : Le MRC doute la fiabilité d’Elecam face au silence sur la liste électorale

Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national à la communication du MRC, a publiquement mis en cause ce vendredi dans une déclaration sur les réseaux sociaux, l’indépendance de l’organe en charge de l’organisation des élections.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2025, le climat de confiance entre Elections Cameroon (ELECAM) et certains partis politiques d’opposition, notamment le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), semble se détériorer. Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national à la communication du MRC, a publiquement mis en cause l’indépendance de l’organe en charge de l’organisation des élections. (Source LeBledParle)

Promotion du genre en Côte d’Ivoire : Laurent Tchagba, un “HeForShe” en première ligne pour l’égalité

Le ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, a présidé la 2ᵉ édition de la Master Class organisée par la cellule genre dudit ministère, autour du thème : « Évolution socio-professionnelle de la femme : défis, opportunités et impact du leadership féminin pour briser les plafonds de verre ». L’événement s’est tenu le vendredi 2 mai 2025, à l’auditorium du ministère des Affaires étrangères, à Abidjan-Plateau.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation et d’actions concrètes visant à promouvoir l’inclusion et l’émancipation des femmes dans le monde professionnel.

Le ministre Tchagba a réaffirmé son engagement à soutenir les femmes dans leur processus d’émergence (Source fratmat)