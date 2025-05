Afrique: CAN U20 - Le Ghana accroché par la RD Congo

Sous les projecteurs du New Suez Stadium, le Ghana a concédé le nul (1-1) face à une solide équipe de la République Démocratique du Congo, vendredi soir, lors de son entrée en lice dans le Groupe C de la CAN U20 CAF TotalEnergies 2025, en Égypte.

Les quadruples champions de la catégorie ont été surpris d'entrée par une formation congolaise accrocheuse et bien en place. À la 16e minute, Samuel Ntanda a surgi au second poteau pour reprendre de la tête un centre millimétré de Messy Manitu. Une ouverture du score logique au regard de l'entame appliquée des Léopards.

Mais les Black Satellites n'ont pas mis longtemps à réagir. Huit minutes plus tard, Emmanuel Mensah déposait un centre tendu dans la surface que Musibau Aziz, bien placé, reprenait d'un tir croisé imparable (1-1). Un but qui a permis aux Ghanéens de reprendre confiance et d'installer leur jeu, en particulier sur les côtés où Abdul Sulemana et Andrews Adjabeng ont multiplié les combinaisons.

Aziz a bien failli doubler la mise juste avant la pause, mais sa tête à bout portant a été détournée par un superbe réflexe du portier congolais.

Le deuxième acte a été plus heurté, plus physique. Les Congolais, remaniés par quelques changements judicieux de Guy Bukasa, ont réussi à ralentir le tempo et à contenir les assauts ghanéens. De son côté, le sélectionneur des Black Satellites a tenté un coup en lançant Jerry Afriyie pour apporter du tranchant en attaque.

Malgré une domination territoriale plus nette et plusieurs occasions franches - dont une tête dangereuse d'Afriyie dans les derniers instants - le Ghana n'a jamais trouvé la faille face à une équipe congolaise bien regroupée et disciplinée.

Les deux sélections se quittent donc dos à dos, comme le Sénégal et la Centrafrique quelques heures plus tôt dans cette même poule. Après cette première journée, le groupe C est totalement ouvert, avec quatre équipes à égalité parfaite : un point chacun.