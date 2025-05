Tunisie: Sadok Mourali rencontre les présidents du Club Africain et du CAB avant le derby de la 28e journée

Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Sadok Mourali, a rencontré, vendredi, les présidents du Club Africain et du Club Athlétique Bizertin, respectivement Haykel Dekhil et Samir Yaacoub, lors d'une séance de travail.

Cette rencontre intervient à l'avant-veille du match de la 28e journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel, qui opposera dimanche au stade 15 octobre de Bizerte les deux clubs.

La séance s'est déroulée en présence du directeur des structures sportives, Mohamed Ali Nefzi, et du directeur du sport d'élite, Ihssen Zoug.

Lors de cette rencontre, le ministre a appelé les deux parties à mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir le bon déroulement du match dans les meilleures conditions. Il a insisté sur l'importance de sensibiliser les supporters et de les encadrer afin d'éviter tout acte de violence ou de désordre, tout en promouvant l'esprit sportif et une compétition loyale.

Mourali a également réaffirmé le soutien total du ministère à toutes les associations sportives, sans exception.

De leur côté, les deux présidents ont exprimé leur engagement et leur volonté commune de garantir un climat fraternel et sportif pour ce match crucial entre deux clubs historiques, au service de l'image de la Tunisie et du sport tunisien.