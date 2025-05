Algérie: La chaîne Echorouk News TV suspendue pour 10 jours suite à la diffusion d'un terme à caractère raciste sur Facebook

ALGER — L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRA) a décidé, vendredi, la suspension totale de la diffusion de la chaîne Echorouk News TV pour une durée de 10 jours, en raison de la publication sur sa page Facebook d'un terme à caractère raciste extrêmement grave, indique, vendredi, un communiqué de l'Autorité.

"L'Autorité a relevé l'usage d'un terme à caractère raciste extrêmement grave diffusé le 1 mai 2025 sur la page Facebook officiel de la chaîne Echorouk News TV, à la suite des descentes menées par les services de la Sûreté de wilaya d'Alger dans divers quartiers de la capitale, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, lors desquelles ont été interpellés des migrants en situation irrégulière, originaires de pays africains, présents sur des lieux d'intervention policière", précise le communiqué.

Le reportage en question contenait "un terme à caractère raciste et discriminatoire, attentatoire à la dignité humaine, véhiculant un discours de haine et d'incitation contre une catégorie de personnes en raison de leur race, leur couleur de peau ou leur appartenance géographique", constituant ainsi une violation manifeste des dispositions de la loi organique 23-14 relative à l'information, de la loi 23-23 encadrant l'activité audiovisuelle, ainsi que du décret exécutif 24-250 fixant le cahier des charges général applicable aux services de communication audiovisuelle.

Le contenu et le titre de la publication enfreignent également les dispositions de la loi 20-05 de 2020 relative à la lutte contre les discours de haine, laquelle criminalise toute forme d'incitation au racisme ou à la haine et habilite les autorités compétentes à engager des poursuites à l'encontre des contrevenants, selon le communiqué.

Ainsi, l'ANIRA constate ce "dérapage" malgré les mises en garde précédentes quant aux dangers liés à l'adoption d'un discours de haine et de racisme, et en dépit des sanctions déjà infligées à l'encontre de plusieurs chaînes audiovisuelles pour des infractions similaires. "Elle continue, toutefois, d'observer de tels dérapages professionnels injustifiés et contraires à l'éthique, à l'encontre de nos frères africains avec lesquels nous partageons une histoire et un destin communs".

L'Autorité indique avoir auditionné les représentants de la chaîne Echorouk News TV après les avoir confrontés aux infractions enregistrées, et relève "un manquement grave à l'éthique professionnelle et un manque de responsabilité dans le traitement d'un sujet sensible qui exigeait rigueur et professionnalisme, afin de préserver les valeurs de tolérance et de respect dans l'espace médiatique national", selon la même source.

En conséquence, l'Autorité a décidé "la suspension totale de la diffusion de la chaîne Echorouk News TV pour une durée de dix (10) jours à compter de minuit (00h00) à la date de publication du présent communiqué". Elle enjoint également aux responsables de la chaîne de "présenter des excuses officielles et explicites, accompagnées d'une dénonciation du contenu du reportage en question".

Après avoir rappelé les "liens historiques profonds" unissant l'Algérie aux peuples africains, de la lutte commune contre le colonialisme, aux défis de développement et de sécurité, l'ANIRA a affirmé que "tout discours à connotation raciste s'inscrit en porte à faux avec les principes de l'Algérie", renouvelant son appel à l'ensemble des médias audiovisuels à "se conformer strictement aux lois de la République et à respecter les règles de professionnalisme et d'éthique, afin de refléter l'image d'un média national responsable", conclut le communiqué.