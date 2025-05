Algérie: Journée mondiale de la liberté de la presse - Nouveaux rôles pour les médias nationaux face aux défis actuels et aux enjeux futurs

ALGER — La corporation médiatique algérienne célébrera, samedi, la Journée mondiale de la liberté de la presse, en étant investie de nouvelles responsabilités et de nouveaux rôles face aux défis actuels et aux enjeux futurs, dans un contexte régional et mondial instable exigeant une mobilisation constante, la conjugaison des efforts et le resserrement des rangs.

Dans cette étape cruciale, les médias nationaux bénéficient du soutien et de l'accompagnement de toutes les institutions de l'Etat "dès lors qu'il s'agit de défendre l'image et les positions honorables de l'Algérie", comme l'a affirmé le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, qui, maintes fois, a rappelé "l'estime et le respect du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la corporation", en voulant pour preuves les nombreux acquis obtenus par les journalistes grâce aux décisions historiques qu'il a prises en leur faveur ces dernières années.

Partant de l'importance qu'il attache à ce secteur sensible, le président de la République a reçu, en début d'année, les directeurs et responsables d'établissements médiatiques publics et privés pour écouter leurs préoccupations et leurs propositions sectorielles pour l'amélioration des conditions professionnelles.

Il veille aussi à rencontrer périodiquement les représentants des médias nationaux pour répondre, sans ambages et en toute transparence, à leurs interrogations concernant divers dossiers nationaux et internationaux.

De son côté et conformément aux orientations du président de la République, le ministère de tutelle a organisé, ces derniers jours, des rencontres régionales à Oran, Constantine, Ouargla et Alger, qui ont permis aux journalistes et professionnels des médias algériens de l'ensemble du territoire national de discuter des perspectives et défis auxquels le métier de journaliste est confronté et de réfléchir aux moyens à même de permettre de hisser la pratique du journalisme à des niveaux supérieurs, en phase avec les profondes mutations que connaît le pays dans divers domaines.

Dans l'optique de garantir une pratique journalistique nationale professionnelle incarnant les valeurs de responsabilité et garantissant le droit à l'information, dans le cadre des réformes initiées par le président de la République, le secteur poursuit résolument la mise en oeuvre d'une stratégie prometteuse s'appuyant sur un arsenal juridique répondant aux standards internationaux en matière de pratique du journalisme et définissant clairement les droits et devoirs des journalistes.

A ce propos, le ministre de la Communication a récemment annoncé la finalisation de l'élaboration des textes réglementaires encadrant l'activité journalistique (loi organique sur l'information, loi relative à la presse écrite et électronique et loi relative à l'activité audiovisuelle) dans le but de promouvoir le professionnalisme et de renforcer les mécanismes de régulation.

De plus, le secteur s'est attelé à l'élaboration d'un statut particulier du journaliste définissant les conditions d'exercice du métier et les droits et devoirs qui en découlent. Ce statut a vocation à garantir un discours médiatique responsable loin de toute information fallacieuse, tendancieuse ou mensongère, dans le strict respect des règles, des usages et de la déontologie du métier.

Par ailleurs, en attendant l'installation du Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste dès la promulgation des textes réglementaires y afférents, la corporation a accueilli très favorablement la décision de relance du Fonds d'aide à la presse écrite, audiovisuelle et électronique et des activités de formation et de perfectionnement des journalistes et des professionnels de la presse.

C'est un véritable investissement sur lequel l'Etat mise pour construire des médias forts, diversifiés, efficaces et performants, capables de concurrencer les grandes institutions médiatiques dans le monde.

En effet, la formation continue et spécialisée est la pierre angulaire des efforts visant à former des journalistes conscients des changements qui les entourent sur les plans local et mondial, des journalistes armés d'un bagage cognitif les habilitant à traiter les événements avec conscience, mais aussi des journalistes pleinement engagés à défendre les intérêts du pays et de la société, sans jamais perdre de vue la crédibilité et la fiabilité de l'information.

Confrontés aux défis actuels, les médias nationaux ont décidé de joindre leurs efforts pour faire éclore un front médiatique national capable de défendre l'image et les positions honorables de l'Algérie dans les fora internationaux, de soutenir les causes justes dans le monde et de contrer certains médias internationaux transformés en purs outils de propagande au service d'agendas hostiles, face auxquels se contenter de neutralité c'est trahir la patrie.