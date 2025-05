Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - L'opposition parlementaire dénonce le refus d'octroi des passeports aux opposants

Dans une déclaration faite vendredi 2 mai à Lubumbashi, les députés provinciaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble pour la République, dénoncent le refus par les autorités d'octroyer des passeports à certains opposants.

« Certains compatriotes de l'opposition sont privés de jouir de leur droit d'obtention de passeport. Il s'agit notamment du président du parti Ensemble pour la République, nous citons Moïse Katumbi Chapwe, de son Directeur de cabinet Olivier Kamitatu, ainsi que de l'honorable Mika Mukebayi », a déploré Khiller Mubambe, président de ce groupe parlementaire.

Selon lui, cette unième provocation ne favorise ni la cohésion nationale ni l'Etat de droit tant prôné et souhaité par tous les Congolais.

Ces élus dénoncent aussi les arrestations arbitraires des opposants.

« Il appert que le pouvoir en place voudrait une chose et son contraire. Car, d'un côté, on invite les compatriotes congolais à la cohésion et, de l'autre côté, on intimide, on condamne en violation des prescrits légaux. Et on arrête arbitrairement les opposants (cas de l'honorable Augustin Matata, de John Mbangu et Jean-Claude Ndala Muselwa, qui vont bientôt totaliser six mois de détention sur place à Lubumbashi) », a poursuivi Khiller Mubambe.