Ile Maurice: Lance Graham Robertson met en lumière les transactions suspectes de Kareena Neisius

Lance Graham Robertson, expert en produits pétroliers et patron de la compagnie Intrasia, est enfin arrivé dans les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC), le vendredi 2 mai. Sa présence fait suite à l'interrogatoire de Kareena Neisius, une ancienne employée de cette entreprise.

Accompagné de son avocat, Me Hisham Oozeer, Lance Graham Robertson s'est présenté en qualité de témoin. Selon ses déclarations, il aurait expliqué aux enquêteurs que de nombreuses transactions étaient réalisées à son insu par Kareena Neisius, y compris le contrat de Rs 30 milliards de roupies avec la State Trading Corporation au profit du groupe Mercantile and Maritime Ltd.

Lance Graham Robertson a été appelé en raison du refus de Kareena Neisius de répondre à plusieurs questions lors de son interrogatoire à la FCC au cours de la semaine écoulée. Elle avait invoqué une clause de confidentialité inscrite dans son contrat de travail avec son ancien patron, expliquant ainsi sa non-coopération avec les enquêteurs. C'est pourquoi Lance Graham Robertson s'est rendu à la FCC, hier matin, pour apporter des éclaircissements.

Son avocat, Me Oozeer, a précisé que son client avait été appelé en qualité de témoin et en tant qu'exemployeur de Kareena Neisius. «Il a dit aux enquêteurs qu'il n'a aucune implication dans l'affaire du contrat de Rs 30 milliards pour l'achat de carburant pour le compte de la STC, bien qu'il ait été celui qui ait incorporé les sociétés du groupe Mercantile and Maritime Ltd, dont Murtaza Lakhani est le principal actionnaire.» Pour sa part, Kareena Neisius, accompagnée de son avocat, n'a pu poursuivre son interrogatoire car la FCC n'avait pas encore tous les documents nécessaires pour la confronter.

Il convient de noter que dans le cadre de son enquête, la FCC a examiné les liens entre Kareena Neisius et le groupe Intrasia, une entreprise active dans le secteur financier et énergétique. Les enquêteurs cherchent à établir des connections avec Murtaza Ali Lakhani, en raison des soupçons pesant sur Intrasia. Cette dernière serait en effet liée à l'incorporation de la société MMG, dirigée par lui.

Kareena Neisius a siégé sur le conseil d'administration de plusieurs entités du groupe Intrasia telles qu'Intrasia Investments Limited et Intrasia Management (Mauritius) Ltd. Elle occupait également le poste de directrice exécutive, supervisant les activités du groupe à Maurice. Après plusieurs années passées dans des fonctions de direction, elle a joué un rôle clé dans la gestion et l'expansion des activités du groupe, notamment dans les secteurs de l'investissement, des services aux entreprises, ainsi que dans les industries minières et énergétiques.