Ile Maurice: Les outils informatiques de Luvy Neervissingh Ramdenee examinés par la FCC

Luvy Neervissingh Ramdenee, directeur d'entreprise et suspecté d'être un spécialiste en cyber-escroquerie, s'est présenté hier, vendredi, dans les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC), en compagnie de son avocat, Me Robin Ramburn. Cette convocation avait pour but d'examiner ses outils informatiques comme son téléphone portable, son ordinateur portable et son CPU et ce, dans le cadre de l'enquête en cours.

Cette affaire fait partie d'une vaste opération ciblant un réseau international de cybercriminels, qui auraient escroqué des investisseurs dans le domaine des crypto-monnaies. La victime principale, une ressortissante belge, aurait perdu la somme de Rs 11,748 millions.

Les principaux suspects dans cette affaire sont Luvy Neervissingh Ramdenee et Yevhen Syvokon, un ressortissant ukrainien. L'enquête a également conduit à l'arrestation récente d'un Arménien et d'un Serbe.

Le réseau d'escroquerie opérait depuis un centre d'appels situé à Saint-Pierre. Selon les autorités, les suspects ciblaient spécifiquement des personnes ayant déjà perdu de l'argent dans des investissements en crypto-monnaie. Leur méthode consistait à entrer en contact avec ces victimes, en se présentant comme des experts capables de les aider à récupérer leur capital. Une fois la confiance gagnée, les escrocs profitaient de l'occasion pour extorquer des sommes importantes.

Yevhen Syvokon, considéré comme le principal instigateur de cette opération, menait un style de vie luxueux à Maurice, où il louait une villa à Mont-Choisy. Le réseau utilisait des numéros de téléphone internationaux pour communiquer avec leurs victimes, ce qui permettait de dissimuler leur véritable localisation et de brouiller les pistes.