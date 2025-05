Cameroun: Calixthe Beyala dénonce la corruption au pays - Revendication des biens publics

L'écrivaine camerounaise Calixthe Beyala, figure incontournable de la littérature africaine, déclare une guerre ouverte aux détenteurs du pouvoir au Cameroun. Dans une sortie virulente, elle accuse les élites politiques de détournement de fonds publics, de népotisme et de trahison envers le peuple. Son message, aussi percutant que polémique, soulève des questions cruciales sur la gouvernance, la redistribution des richesses et l'identité nationale.

Un Cri du Coeur contre le Pillage des Ressources

Beyala revendique avec force que l'argent du Cameroun appartient à tous ses citoyens, et non à une minorité de « Messieurs propres aux mains ensanglantées ». Elle dénonce une caste politique qui, selon elle, privilégie les intérêts étrangers et les cercles ésotériques au détriment du bien-être collectif. « Cet argent n'appartient pas aux descendants d'Antillais ou à des figures comme Sarkozy », lance-t-elle, fustigeant les accords opaques et les transferts de richesses vers des entités extérieures.

La Dénonciation d'un Système Inégalitaire

Calixthe Beyala pointe du doigt l'injustice sociale criante : pendant que les dirigeants « dansent et boivent du champagne », des millions de Camerounais survivent dans la misère. Elle rappelle ses propres contributions à la renommée internationale du pays, contrastant avec « la désolation, la tristesse et le pourrissement moral » qu'elle attribue aux gestionnaires actuels. Son appel est clair : les ressources nationales doivent profiter à tous, notamment via des emplois locaux plutôt que des contrats attribués à des étrangers.

L'Affaire Martinez et les Accusations de Chantage

Beyala évoque le meurtre de Martinez, un épisode qu'elle présente comme un prétexte pour la discréditer. Elle défie ses détracteurs de fournir des preuves tangibles des allégations de détournement de fonds à son encontre, exigeant la transparence sur les « lignes 65, 79 » ou les prétendus marchés publics. Pour elle, ces accusations ne sont qu'une tentative de museler les voix critiques.

Un Appel à la Mobilisation Citoyenne

En solidarité avec les « millions de Camerounais qui souffrent », Beyala exige que les compétences locales soient valorisées. Elle interpelle directement le régime de Paul Biya : « Donnez aux Camerounais ce boulot au lieu d'importer des Antillaises ou d'autres pour piller le pays ! » Son plaidoyer s'inscrit dans un mouvement plus large réclamant la responsabilité des élites et l'arrêt de l'impunité.

L'Urgence d'une Réconciliation Nationale

Le discours de Beyala, bien que controversé, met en lumière les fractures d'une nation en quête d'équité. Alors que le Cameroun lutte contre les inégalités et la défiance envers ses institutions, ses mots rappellent que la transparence et la justice sociale restent les piliers d'un avenir prospère. Reste à savoir si ce réquisitoire inspirera un changement concret ou restera un cri dans le désert.