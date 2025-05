Soudan: «Il n'y a rien, mais c'est chez moi» - Malgré la guerre au pays, les déplacés rentrent à Khartoum

Au Soudan, depuis le début de l'année, près de 400 000 déplacés internes sont rentrés chez eux, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM). Cela concerne surtout les États d'Al Jazeera, Sennar et Khartoum. Fin mars, l'armée a annoncé avoir chassé les paramilitaires des Forces de soutien rapide de la capitale. Si les combats continuent, notamment dans l'ouest et le sud de Khartoum, des centaines de déplacés reviennent malgré tout chaque jour. Certains quittent Port-Soudan en train.

La ligne entre Port-Soudan et Atbara est le dernier vestige du chemin de fer soudanais. Avant la guerre, elle se poursuivait jusqu'à Khartoum.

« Je suis à Port-Soudan en tant que déplacé, j'ai quitté Khartoum, suis passé par Atbara, puis le nord du pays, raconte Mehdi Ibrahim Alkhalifa pendant qu'il charge ses valises. Ma maison à Khartoum était très belle, mais maintenant, j'ai tout perdu. Mais Khartoum est de nouveau sûre et je rentre pour reconstruire ma vie. »

Un enthousiasme que ne partage pas Mudissir Mohammed Alhassan. Il retourne à Ombdurman, dans la banlieue ouest de Khartoum, mais les nouvelles ne sont pas bonnes : « Il n'y a rien à Ombdurman, pas de sécurité, pas de nourriture, pas d'eau. Mais c'est chez moi ! C'est là que mes enfants vont à l'école. On va tout recommencer du début, on n'a plus rien. »

Les combats qui se poursuivent dans la capitale n'inquiètent pas Daoula Kamal Sahadala. Elle rentre chez elle accompagnée de ses six enfants : « J'ai vu des photos de ma maison. Elle est en désordre. Mais je ne sais pas si elle est détruite. Si elle a été pillée, tant pis. Je suis restée chez moi le plus longtemps possible, même avec la guerre. Je ne suis partie qu'à cause de mon fils, qui a un problème au coeur. »

Le train mettra près de 12 heures à parcourir les 500 kilomètres qui séparent Port-Soudan d'Atbara. C'est en bus qu'il faudra ensuite rejoindre la capitale.