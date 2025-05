Madagascar: Les oubliés de la grande rénovation de la capitale

Réfection des grandes artères, façades de bâtiments repeintes, jardins réaménagés : en l'espace de quelques semaines, le centre d'Antananarivo a changé de visage dans l'optique des préparatifs du sommet de la Commission de l'océan Indien et de la visite d'État d'Emmanuel Macron. Mais cette rénovation rapide et spectaculaire laisse un goût amer à une partie des Tananariviens vivant dans les quartiers périphériques, qui n'ont pas encore bénéficié de tels travaux de réhabilitation. A Andavamamba notamment, les habitants désespèrent de voir leur lieu de vie rester insalubre et mal aménagé.

Seule une poignée de passages sécurisés traversent le quartier d'Andavamamba, construit sur des marais et systématiquement inondé en saison des pluies. Comme la plupart de ses voisins, Radava, 23 ans, doit emprunter une passerelle en bois étroite et instable au-dessus de l'eau pour rejoindre sa maison : « Avec mon mari, nous ne pouvons pas sortir tous les deux chercher de l'argent en même temps, parce que sans nous, nos enfants pourraient tomber et se noyer. On devrait d'abord commencer par aménager les bas quartiers, mais ils ont préféré améliorer ce qui est déjà très bien. Le président doit voir ce qu'il se passe ici, il a été élu grâce à nous... On a l'impression d'être oubliés et exclus. »

« Hypocrisie »

Monsieur Soava, 71 ans, porte lui aussi un regard très sévère sur les travaux menés récemment autour de l'avenue de l'Indépendance : « Pourquoi un seul homme, monsieur Macron, vient ici, on fait tout, on mobilise tout : de l'argent, les personnels, les hommes, tout ? Ils cachent notre pauvreté et ça m'affecte beaucoup. On se sent frustrés. C'est de l'hypocrisie. »

La maire d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, promet que les efforts de rénovation et d'aménagement entamés il y a quelques semaines ne sont qu'un début et que les six arrondissements de la capitale malgache en bénéficieront.