Tunisie: Entreprises délaissées/Saïed - « Fini les comités, place à l'action »

Le Président de la République a reçu ce vendredi 2 mai 2025 plusieurs membres du gouvernement pour discuter du sort des entreprises publiques abandonnées. Il appelle à des solutions urgentes, claires et audacieuses inspirées de la révolution.

Le Président Kaïs Saïed a reçu au Palais de Carthage hier vendredi 2 mai 2025 Mme Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ainsi que MM. Issam Lahmar, ministre des Affaires sociales, et Ezzedine Ben Cheikh, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime.

Lors de cette réunion, le Chef de l'État a mis l'accent sur l'urgence de sauver de nombreuses entreprises délaissées, victimes de décennies de corruption et de sabotage. Il a fermement critiqué les approches traditionnelles, qualifiant de stérile la multiplication des comités, et a appelé à « passer à la vitesse maximale » avec une méthode de travail nouvelle, pragmatique et audacieuse.

Kaïs Saïed a ordonné de trouver des solutions immédiates pour les structures qu'il a récemment visitées, telles que la minoterie de Dahmani ou l'usine de plastique de Mezzouna, ainsi que pour d'autres établissements dans les régions longtemps qualifiées -- et rendues -- marginalisées par des politiques inéquitables.

Il a rappelé que les diagnostics sont clairs, les causes identifiées, et que les réponses doivent l'être tout autant : rapides, efficaces et alignées avec l'esprit de la révolution. Le président a affirmé suivre personnellement de nombreux dossiers dans leur moindres détails, oeuvrant à la mobilisation des fonds nécessaires. Il a conclu en réitérant que la Tunisie regorge de richesses et de compétences, et que ces ressources doivent bénéficier directement au peuple, une fois les réseaux de corruption démantelés.