Sénégal: La CDC a 'énormément de choses' à apprendre de son homologue marocaine, selon Fadila Keïta

Dakar — La Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Sénégal profite du séjour à Dakar de Khalid Safir, le patron de l'institution similaire marocaine, parce qu'elle a "énormément de choses à apprendre" d'elle, a dit son directeur général, Fadilou Keïta, vendredi, à Dakar, après lui a fait visiter ses projets immobiliers.

"La Caisse de dépôt et de gestion du Maroc a quasiment 70 ans. Celle du Sénégal va bientôt fêter ses 19 ans. Nous avons énormément de choses à apprendre [de la CDG du Maroc]. Le fait d'accueillir son directeur général au Sénégal nous permet de capitaliser un certain nombre de choses", a reconnu M. Keïta.

"Au Maroc, quasiment tout ce qui se fait en matière de financement, de développement et d'investissement se fait avec la CDG", a-t-il signalé.

Fadilou Keïta s'entretenait avec des journalistes à la suite d'une réunion avec son homologue marocain et d'une visite de plusieurs chantiers de la filiale immobilière de la CDC.

Toutes les sept filiales de la Caisse des dépôts et consignations - il y en aura bientôt neuf, selon lui - ont "quelque chose" à tirer de celles de la CDG, à l'occasion de la visite à Dakar de Khalid Safir, a-t-il dit.

"Conduire ensemble" des projets

"Cette rencontre devrait nous permettre d'évaluer ce que nous avons fait après la signature de notre mémorandum d'entente et d'essayer de voir les possibilités de coopération", a poursuivi M. Keïta.

"Il peut y avoir des perspectives de coopération entre nos filiales. Nous devons aussi discuter de possibilités de financement de nos économies", a-t-il ajouté, estimant que les caisses de dépôt "sont des véhicules de soutien à nos économies, qui sont très endettées et ont de grosses ambitions".

La CDC a intérêt à "ouvrir [ses] portes aux privés sénégalais et aux investisseurs étrangers, qui veulent participer au financement de l'économie sénégalaise", a dit son directeur général.

"Notre séjour nous a permis de visiter un certain nombre de chantiers et de projets de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal. Je suis impressionné par le nombre de chantiers que j'ai vus, lesquels sont révélateurs du dynamisme de l'économie de la ville de Dakar", a réagi Khalid Safir.

"L'objectif de cette visite est de faire le point, avec mon ami et frère Fadilou Keïta, avec les confrères de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal aussi, de l'état d'avancement du mémorandum d'entente que nous avons signé il y a un peu plus d'un an, et d'identifier les possibilités de coopération entre nos deux [institutions] en termes de projets et de chantiers", a ajouté le directeur général de la CDG du Maroc.

Les deux partenaires peuvent "conduire ensemble" des projets, "sur les plans bilatéral [...] et multilatéral, au sein du réseau des caisses de dépôt africaines", a-t-il dit.

"Anarchie"

"Nous partageons la même ADN, à savoir le fait de recevoir des fonds sur lesquels nous devons veiller, des fonds que nous devons sécuriser et fructifier. Nous partageons aussi des valeurs et des ambitions communes en matière d'investissement", a poursuivi M. Safir.

Accompagné de ses collaborateurs, Fadilou Keïta lui a fait visiter plusieurs sites immobiliers de la CDC, celui de l'ancienne piste de l'aéroport de Dakar, aux Mamelles, et deux autres situés aux Almadies.

Ces projets immobiliers "en cours de restructuration" permettront de "redéfinir le visage urbain" des quartiers où ils se trouvent, selon M. Keïta.

"Il existe un modèle similaire au Maroc, où une ancienne piste d'aéroport a été transformée en joyau immobilier", a-t-il signalé.

La CDC a noté une "anarchie" dans certains projets immobiliers, selon son directeur général. "Le contrat avec l'entrepreneur chargé des travaux a été résilié, ce qui a entraîné un retard de trois ans des travaux et un manque à gagner de 18 milliards de francs CFA", a-t-il dit en parlant de la tour des Mamelles.