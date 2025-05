Madagascar: Journée internationale de la liberté de presse - Célébration officielle du 03 mai à Morondava

Célébration officielle du 03 mai à Morondava, éthique et responsable. Placée sous le signe de la réflexion et de l'engagement à l'échelle internationale, cette journée ne se limite pas à la simple commémoration : elle invite à réfléchir sur le rôle du journalisme dans une ère de bouleversements technologiques et de tensions démocratiques.

Cette année, la célébration officielle a lieu à Morondava, capitale de la région de Menabe, où des séries de manifestations réunissent journalistes, représentants des institutions et acteurs de la société civile. Entre ateliers, expositions et tables rondes, l'événement entend renforcer les liens entre les professionnels des médias et rappeler la nécessité d'un environnement favorable à la liberté d'expression.

Parallèlement, dans la capitale, Transparency International - Initiative Madagascar organise à Andohalo la remise du Grand Prix Malina 2025, qui récompense les travaux journalistiques les plus rigoureux et courageux en matière d'enquête et de transparence. Ce prix, devenu une référence dans le paysage médiatique malgache, met en lumière les journalistes qui font preuve d'intégrité malgré les pressions, les risques ou les tentatives de censure.

Durant cet évènement, un débat est consacré à l'intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur de la presse. Pour l'UNESCO, instigatrice de cette journée depuis 1993, le 3 mai est un rappel aux gouvernements de leurs engagements envers la liberté de la presse. C'est aussi un hommage aux journalistes qui ont payé de leur vie leur quête de vérité.