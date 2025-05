Afrique: Science Fest Abidjan - Des élèves malgaches brillent lors de la première édition

Des élèves de l'école Maarif d'Antananarivo ont reçu un prix lors du Science Fest Abidjan en Côte d'Ivoire.

Un projet louable et innovant. C'est ce qu'on peut dire du projet intitulé « Detecting glove for blind people » conçu par deux élèves, Andriamihamina Yvan Guyanaël Mihajatiana et Haingo Ny Aro Landricie Aurella, de l'école Maarif d'Antananarivo et qui a reçu un prix lors de la première édition du Science Fest Abidjan.

Le projet en question consiste en un gant d'assistance pour les personnes aveugles et qui a été conçu pour leur autonomie et leur sécurité. Ce, en permettant à ces personnes de se déplacer librement sans être assistées par des cannes ou des chiens guide. Une « première expérience » qui a marqué les jurys lors de cet événement qui se veut être « le plus grand festival scientifique d'Afrique. » Les deux jeunes malgaches se sont démarqués des élèves et étudiants issus de 22 pays réunis en Côte d'Ivoire pour l'événement.

Selon les explications d'Andry Rakotonandrasana, leur professeur, sur Anadolu Ajansi : « le gant conçu par les élèves de l'École Maarif de Madagascar permet aux personnes aveugles de détecter les obstacles. Il utilise des capteurs à ultrasons et un système sonore pour alerter l'utilisateur. Le gant est contrôlé par un microcontrôleur Arduino et programmé en C++. »

Le début

La première édition de Science Fest Abidjan a été un succès. Organisé par la Fondation Maarif de Turkey en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation de la Côte d'Ivoire, cet événement a vu la participation de plus de 40 projets innovants se répartissant dans plusieurs domaines.

Entre autres, l'intelligence artificielle, les technologies agricoles ou encore les sciences appliquées et l'éducation. Avec le temps, le Science Fest Abidjan entend devenir un événement incontournable et un rendez-vous annuel des sciences et innovations...à hauteur d'enfants. En ce sens, il veut offrir aux jeunes une « plateforme dynamique pour explorer les sciences, rencontrer des professionnels et s'inspirer pour devenir les innovateurs de demain en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ».