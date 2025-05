Madagascar: Orange MPPTour 50 - De la jeunesse aux seniors au Tropical Padel

Le Tropical Padel à Talatamaty a vibré au rythme de trois tournois enflammés dans le cadre de l'Orange Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) : le Tropical 50 Next Gen (masculin et féminin), le Tropical 50 Senior (masculin et féminin), et le Tropical 50 Dames, le week-end dernier.

Entre performances impressionnantes et ambiance survoltée, joueurs et public ont fait de cet événement une réussite totale. « Un immense bravo à tous les joueurs et joueuses qui ont répondu présents, qui ont tout donné sur les terrains et ont fait vibrer l'ambiance du Tropical Padel ! Merci également au public venu en force pour encourager nos compétiteurs ! », se sont réjouis les responsables du circuit, saluant l'engagement des participants et l'engouement des spectateurs.

Tous les résultats :

Next Gen Féminin :

1re place : Fitia & Ianja

2e place : Noémie & Nykanto

3e place : Hasina & Abi

Next Gen Masculin :

1re place : Gaudio & Clément

2e place : Irianja & Andrianina

3e place : Nicolas & Nattan

Senior Féminin :

1re place : Michela & Mamitiana

2e place : Murielle & Miora

3e place : Lucia & Fanja

Senior Masculin :

1re place : Jean-Luc & Harivony

2e place : Georges & Lala

3e place : Fanilo & Hary

P50 Dames :

1re place : Ashley & Claudia

2e place : Deborah & Sandrine