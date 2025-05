Madagascar: Digitalisation de l'enseignement - Lancement de la plateforme « Mpianatra »

La startup spécialisée dans le développement des solutions logicielles avancées Studio.mg a lancé la plateforme « Mpianatra ». « Cet outil sert à assurer la gestion des écoles tout en promouvant la digitalisation de l'enseignement », a expliqué Voara Manitra Rakotomanana, Directrice générale de la startup lors d'une conférence de presse hier, à Ampandrana.

« Les dirigeants de l'établissement scolaire, les parents et les élèves peuvent y accéder. Parmi les avantages qu'ils peuvent en tirer, on peut citer, le contrôle des paiements des frais de scolarité, l'organisation des inscriptions et la gestion du personnel et de l'effectif des élèves. En outre, les enseignants et les parents peuvent suivre les progrès des élèves, ce qui permet un gain de temps.. Et en cas de coupure ou d'arrêt maladie, l'on peut accéder aux cours et devoirs en tout temps », a-t-elle fait savoir.

Il suffit d'avoir une connexion et un outil informatique, pour ce faire. Ainsi, dans le cadre du lancement officiel de cette plateforme « Mpianatra », les promoteurs organisent la sélection de dix écoles privées opérant dans toutes les régions de Madagascar pour un essai gratuit de sa mise en application sur une période de trois mois. « La fin des inscriptions est prévue le 31 mai 2025 », a-t-on conclu.