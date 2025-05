Madagascar: Coopération - Don de matériels informatiques de l'Inde à la CENI

L'Inde apporte ses appuis au processus électoral malgache. L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar a remis mardi dernier un don de matériels informatiques à la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Composée d'un iMac, de quatre MacBook et d'un logiciel Adobe Cloud installé sur l'iMac, ces outils de dernière génération vont considérablement renforcer la capacité à communiquer de la CENI avec efficacité et rapidité. Désormais, la production de contenus audiovisuels de haute qualité, la conception graphique professionnelle et le traitement d'images seront réalisés avec une fluidité et une célérité.

« Ce don reflète les liens traditionnels d'amitié entre l'Inde et Madagascar ainsi que la coopération croissante entre la Commission électorale de l'Inde et la CENI en matière de démocratie et d'élections» a déclaré Bandaru Wilsonbabu, ambassadeur de la République fédérale de l'Inde à Madagascar.