Madagascar: Sortie médiatique de Rajoelina - Le Président attendu sur les sujets brûlants

Le président Andry Rajoelina s'adressera à la nation demain. Sauf changement, il fera, entre autres, un bilan de la visite d'État de son homologue français et du Sommet de la Commission de l'océan Indien.

Cher peuple malgache, je m'adresserai à vous. » Ce sont les mots inscrits sur l'affiche publiée sur la page Facebook de la présidence de la République, hier en milieu d'après-midi. Une publication annonçant qu'Andry Rajoelina, président de la République, « s'adresse à la population » demain.

Le rendez-vous est fixé à 20 heures. L'allocution du chef de l'État sera retransmise en direct à la radio, à la télévision nationale, ainsi que sur la page Facebook de la présidence. Une source avisée confie que le président fera le point sur le bilan du Sommet de la Commission de l'océan Indien (COI), mais aussi de la visite d'État de son homologue français, Emmanuel Macron. Il devrait commencer par adresser ses remerciements à la population.

Ayant remercié le gouvernement pour son engagement dans l'organisation de ces deux événements, en clôture du Conseil des ministres mercredi, Andry Rajoelina a mis l'accent sur « l'unité et l'engagement collectif », qui permettent de grandes réalisations.

« Madagascar n'a pas à rougir de sa prestation », a-t-il affirmé. Le communiqué du Conseil des ministres rapporte que le locataire d'Iavoloha « a qualifié cette rencontre de réussite à tous les niveaux, comparée aux sommets précédents, notamment en Afrique (...) ».

Concernant le Sommet de la COI, il est probable qu'Andry Rajoelina mette en avant le fait que Madagascar a réussi à placer la sécurité et la souveraineté alimentaire au centre des préoccupations des États membres de l'organisation régionale. Un point également souligné par Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse lundi, sur les acquis des deux événements internationaux de la semaine dernière.

Dans leurs discours d'ouverture du Sommet, les chefs d'État et de gouvernement de la COI ont été unanimes sur la création d'un espace agricole commun pour la région de l'Indianoceanie, en vue d'atteindre l'objectif de sécurité et de souveraineté alimentaire. Le président des Seychelles et le Premier ministre de Maurice ont affirmé que Madagascar, avec ses vastes réserves de terres arables, doit redevenir le grenier de la région. Une ambition réaffirmée par le locataire d'Iavoloha.

Sujets polémiques

S'agissant de la visite d'État d'Emmanuel Macron, le président Rajoelina pourrait évoquer la concrétisation des accords signés à Iavoloha le 23 avril, ainsi que les six points inscrits dans la feuille de route pour une nouvelle dynamique des relations bilatérales entre Madagascar et la France. Un sujet également abordé par Volamiranty Donna Mara, ministre de la Communication et de la Culture, porte-parole du gouvernement, lors d'un point de presse jeudi.

À Iavoloha, Andry Rajoelina a indiqué que les deux parties feront le point en juin sur les avancées des engagements pris dans cette feuille de route. Le chef de l'État est aussi attendu sur un sujet sensible : le dossier des îles Éparses. Lors de la déclaration commune avec Emmanuel Macron, il a annoncé qu'une deuxième réunion de la commission mixte se tiendrait à Paris le 30 juin.

Sauf changement, le président devrait réaffirmer la position de Madagascar dans les négociations. Lors de sa conférence de presse lundi, la ministre des Affaires étrangères a précisé que « les revendications malgaches n'ont pas changé ». Lors de la première réunion de la commission mixte, le 18 novembre 2019, Madagascar avait posé la restitution de sa souveraineté comme préalable aux discussions. Plusieurs observateurs s'attendent à ce que le président le réaffirme clairement.

Toujours selon la même source, le chef de l'État devrait aussi aborder les sujets polémiques des derniers jours. Notamment les coupures d'électricité, qui ont perturbé la cérémonie d'ouverture du Sommet de la COI. Le secteur énergétique figure d'ailleurs parmi ceux concernés par un accord signé durant la visite d'Emmanuel Macron. Andry Rajoelina en fait une priorité.

Demain, le président devrait faire le lien entre la question énergétique et les aides budgétaires obtenues du Fonds monétaire international. « Le président de la République a réaffirmé que les appuis financiers obtenus à travers les instruments FEC/FRD ne seront pas utilisés uniquement pour le fonctionnement, mais pour accélérer le développement des énergies renouvelables », rapporte le communiqué du Conseil des ministres de mercredi.