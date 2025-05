Madagascar: Basketball 5X5/N1A Phase 1 - Varsity Basket Club atteint le dernier carré

Le Varsity Basket Club d'Anosy a su tirer son épingle du jeu en atteignant les demi-finales. Il défiera le club de JEA en demi-finale de la Coupe de la Ligue, une tâche qui s'annonce difficile.

La phase 1 du sommet national N1A, hommes et dames, pour le groupe B de la zone Centre, approche de son dénouement au gymnase Vatofotsy d'Antsirabe. Sur les douze clubs participants -six masculins et six féminins- huit équipes, dont quatre chez les hommes et quatre chez les dames, disputent les demi-finales ce jour. L'objectif final est de remporter la Coupe de la Ligue, appellation donnée à la phase finale de ce sommet national, phase 1.

Chez les dames, le Varsity Basket Club d'Anosy, issu de Tolagnaro et soutenu par Rio Tinto, est la révélation de ce sommet national, phase 1 à Antsirabe. Après sa montée en N1A l'an passé, Varsity a marqué un grand coup malgré un manque d'expérience du plus haut niveau. Durant les phases de poules, du 26 avril au 3 mai, le club a enregistré deux victoires et concédé trois défaites. Le club d'Anosy a mal débuté, s'inclinant sur le score de 44-80 face aux Jeunes Espoirs d'Antsirabe (JEA).

Pour sa deuxième entrée en lice, Varsity a écrasé l'USJFM d'Atsimo Andrefana sur le score de 72-48. Varsity a ensuite enchaîné une deuxième victoire en surclassant l'Ascut d'Atsinanana (55-52). Mercredi, il a mal négocié les vingt dernières secondes du quatrième quart-temps et s'est incliné d'un petit point (58-59) face à Fandrasa de la Haute-Matsiatra.

Un résultat positif

« Nous avons eu des résultats en dents de scie, peut-être par manque d'expérience. La première défaite face aux JEA pendant la première journée, était logique, car les filles étaient fatiguées du long voyage reliant Tolagnaro à Antsirabe. En atteignant les demi-finales, nous sommes satisfaites de notre performance et reconnaissantes envers Rio Tinto qui nous a soutenues. Notre regard se tourne maintenant vers la phase finale, qui se jouera à Antananarivo fin septembre et début octobre », confie Mélanie Afatsoa Mbehofata, joueuse du Varsity Basket Club.

Le match de demi-finale entre Varsity et JEA est un remake de la première journée, marquant l'ouverture de la phase 1 du sommet national à Antsirabe.

« En jouant contre JEA, nous évoluerons sans complexe en essayant d'imposer notre gabarit. Les filles sont très déterminées à réaliser quelque chose. Atteindre les demi-finales, dès notre première année en N1A, est déjà un point positif et prometteur pour le club», conclut Mélanie Afatsoa Mbehofata.

L'autre demi-finale féminine opposera les basketteuses d'Ankaratra Vakinankaratra à celles de Fandrasa de la Haute-Matsiatra, respectivement classées deuxième et troisième après cinq journées de compétition. Elles ont totalisé respectivement trois victoires et deux défaites.

Chez les hommes, les demi-finales de la Coupe de la Ligue verront s'affronter le Cospn d'Analamanga, le Cosfa d'Analamanga, l'Ascut d'Atsinanana et le SBC de Vakinankaratra.

L'Ascut d'Atsinanana et l'USJFM d'Atsimo Andrefana chez les dames, ainsi que l'ASB d'Itasy et 619 Génération de Menabe chez les hommes, sont les quatre équipes éliminées de la Coupe de la Ligue.