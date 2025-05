Madagascar: Antsiranana - Vers l'opérationnalisation du Système d'information géographique

La région Diana franchit, à l'heure actuelle, une étape décisive dans la gestion de son territoire grâce à la mise en place progressive de son Système d'information géographique (SIG). Dans cette dynamique, elle a récemment organisé, dans sa salle de réunion, la toute première rencontre régionale axée sur l'opérationnalisation du SIG. La rencontre a réuni divers partenaires, les représentants des Services techniques déconcentrés (STD) et des Collectivités territoriales décentralisées (CTD).

L'initiative s'inscrit dans le cadre d'une coopération avec la région Réunion, cofinancée par l'Agence française de développement (AFD). Grâce à ce partenariat, la région Diana s'est dotée de nouveaux équipements et de logiciels performants pour la cartographie et le suivi territorial. Pierre Tessier, responsable du SIG à la région Réunion, a participé à la rencontre.

Dirigée par Théogène, directeur du développement au sein du gouvernorat, l'événement a mis en lumière l'importance cruciale du partage des données géographiques entre les services déconcentrés et décentralisés ainsi que les acteurs institutionnels et plus largement avec l'ensemble des acteurs du développement régional dans la région Diana.

À cette occasion, le représentant de la région donatrice Pierre Tessier a rappelé que les SIG sont des outils indispensables d'aide à la décision, au service de thématiques variées : transport, urbanisation, développement économique, gestion des risques, agriculture, santé, éducation ou encore environnement. En croisant des données issues de différentes sources, ces systèmes permettent d'identifier les disparités territoriales et de mesurer l'impact des politiques publiques sur le terrain.

Ainsi, dans la perspective de sa transformation numérique, Madagascar peut tirer pleinement parti de ces technologies pour accélérer son développement socioéconomique et optimiser la gestion durable de ses ressources naturelles. « Les technologies avancées mises en oeuvre dans la région Diana faciliteront, non seulement le partage d'informations, mais aussi l'accès à des services cartographiques via un portail géographique ouvert et accessible en ligne », souligne Pierre Tessier. Tout en affirmant que l'objectif est de démocratiser l'information géographique pour une meilleure coordination des politiques régionales décentralisées ou déconcentrées.

À l'issue de cette réunion, les participants ont exprimé la nécessité de former au moins deux référents SIG au sein de chaque département. Ils sont tous convaincus que le renforcement des compétences des personnels de l'Administration est nécessaire pour l'acquisition des compétences SIG adaptées à leurs contextes d'intervention ou aux besoins spécifiques de chaque secteur.