Madagascar: Prévention des accidents - Renforcement des contrôles d'alcoolémie des chauffeurs

L'Agence des Transports Terrestres (ATT) renforce ses actions de prévention des accidents de circulation. La fréquence des contrôles d'alcoolémie augmente.

Tous les conducteurs en état d'ivresse risquent désormais d'être interceptés. L'ATT étend la zone et les horaires de ses contrôles d'alcoolémie sur l'ensemble du territoire.

« Notre matériel de dépistage augmente. Le contrôle d'alcoolémie s'effectue désormais jour et nuit, sept jours sur sept, et pas uniquement le week-end. Il est également élargi à des zones plus vastes, là où se trouvent des agents de l'ATT et dans les secteurs à risque, pas seulement à Antananarivo », indique une source au sein de l'agence, hier.

Tout conducteur soupçonné d'avoir consommé de l'alcool sera soumis au test. La conduite en état d'ivresse constitue un délit. Les personnes testées positives, avec un taux d'alcool supérieur à 0,40 mg par litre d'air expiré, encourent plusieurs sanctions : immobilisation du véhicule, suspension, retrait temporaire ou définitif du permis de conduire, voire placement en garde à vue, conformément au Code de la route. Le refus de se soumettre au dépistage peut entraîner les mêmes sanctions.L'alcool figure parmi les principales causes de mortalité routière à Madagascar.

Imprudence

D'après les données de la Direction générale de la Sécurité routière publiées en 2024 et relayées par la presse, 89 % des accidents sont dus à l'imprudence des conducteurs, dont la consommation d'alcool. Le ministère des Transports et de la Météorologie a également indiqué que, sur les près de 6 300 décès enregistrés en 2021 à la suite d'accidents de circulation, entre 60 et 70 % des conducteurs impliqués étaient en état d'ivresse.

Le conducteur impliqué dans l'accident survenu sur le By-pass dans la nuit de mercredi, et ayant causé la mort de quatre personnes, aurait été ivre. Selon l'ATT, près de 10 % des conducteurs testés lors des contrôles sont positifs. La majorité d'entre eux sont des conducteurs de deux-roues.

« Celui qui conduit est celui qui ne boit pas », insiste l'ATT.