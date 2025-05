Madagascar: Art plastique - Hazzavana et HaingoPoétik exposent au musée de Saint-Brieuc

En France, le Musée des Beaux-Arts accueille du 3 au 6 mai l'exposition collective Végétal, qui rassemble quarante-sept artistes. Parmi eux, Hazzavana et sa fille HaingoPoétik présentent leurs oeuvres.

Sous le thème évocateur du Végétal, quarante-sept artistes exposent actuellement leurs oeuvres au Musée de Saint-Brieuc, en France, dans le cadre d'une exposition organisée par l'Association des Amis de l'École des Beaux-Arts (A.B.A). Parmi eux, deux plasticiennes malgaches exposent leurs oeuvres, dont Hazzavana et sa fille HaingoPoétik. Le duo mère-fille, lié par une même fibre artistique, y présente ses créations du 3 au 6 mai.

« Actuellement et jusqu'au 6 mai, j'expose avec les Amis de l'École des Beaux-Arts au Musée de Saint-Brieuc, avec la participation de HaingoPoétik. Nous faisons partie des quarante-sept exposants sélectionnés », confie Hazzavana, dont les oeuvres naviguent entre esthétisme et sensibilité. Elle y dévoile quatre pièces, des gravures et des peintures en Sumi-e, art japonais du lavis à l'encre, inspirées par la fleur de pervenche. Quant à sa fille, HaingoPoétik, elle présente une oeuvre de gravure réalisée sur papier Antemoro.

Dessin et peinture

Originaire du Grand Sud de Madagascar, Hazzavana cultive sa passion pour le dessin et la peinture depuis 1996. Elle s'initie à la gravure en 2018, puis au Sumi-e en 2023, trouvant dans cette technique une manière d'écrire au pinceau un univers à la fois personnel et universel. Son geste artistique, libre et spontané, cherche l'alchimie entre réel et abstraction, entre émotion brute et finesse visuelle. Ombres et lumières s'y croisent avec une force australe singulière.

Installée en France, elle est accompagnée depuis 2002 par le peintre Jean Andrianaivo Ravelona, et a participé à de nombreux salons. Membre active de plusieurs structures artistiques comme le Collectif des artistes peintres malgaches en France, la Fédération Photographique de France, le Salon d'Automne de Paris, elle continue d'ancrer son oeuvre dans un dialogue permanent entre cultures, matières et inspirations.