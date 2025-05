Madagascar: Trail/Rivo Andriamanalina - « La sécurité est notre priorité absolue »

À une semaine du début de la XVe édition des courses Ultra Trail des Ô Plateaux, qui se déroulera les 9, 10 et 11 mai, le président Rivo Andriamanalina, de l'organisation répond à quelques questions.

Nous sommes à une semaine du coup d'envoi de la XVe édition des courses Utop, où en sont les préparatifs ?

Nous sommes dans la dernière ligne droite de la préparation. Nous avons aujourd'hui une organisation bien rodée, avec l'appui indispensable de plus de cinq cents bénévoles mobilisés pendant les trois jours de l'événement. Concernant les participants, nous atteindrons au moins le niveau de l'année passée, avec 2 753 coureurs attendus. Le balisage des parcours est terminé, avec quelques ajustements qui seront faits la veille de chaque course. La distribution des dossards aura lieu le mercredi 7 mai, toute la journée, au Lycée Français de Tananarive (LFT), à Ambatobe.

. Récemment, le Trail d'Ibity a malheureusement fait une victime. Qu'en est-il de la sécurité des participants?

Avant toute chose, je tiens à exprimer, au nom de l'Utop et en mon nom personnel, notre profonde sympathie à la famille du coureur décédé au cours du Trail d'Ibity. Durant l'Utop, la sécurité des participants est et restera notre priorité absolue. Nous avons considérablement renforcé notre dispositif, avec cinquante aiguilleurs, dix gendarmes, soixante-dix agents de sécurité Vigie, six policiers, trois ambulances, trois médecins, vingt secouristes, vingt-quatre kinés, ainsi que des sapeurs-pompiers. Grâce aux puces électroniques intégrées aux dossards, nous suivrons en temps réel chaque coureur. Et tous seront assurés via ARO.

. Quels sont les invités de marque attendus ?

Nous avons l'honneur d'accueillir des invités de renom comme Angélique Lesport, figure emblématique du trail réunionnais et victorieuse du Trail de Bourbon 2023. Le comité directeur du Grand Raid de La Réunion, notre partenaire historique, sera une fois de plus présent, accompagné de dizaines de coureurs étrangers, issus de diverses nationalités, sans oublier les trailers locaux et les résidents.

. Quelles sont les nouveautés marquantes de cette 15e édition ?

Deux nouvelles courses font leur apparition : le COLAS TDL, un parcours de 48 km autour du lac de Mantasoa, et le Miarakap Run & Bike, qui combine course à pied et VTT en équipe. Mais le moment le plus symbolique sera sans doute le lancement du SCAC ParaTrail, une grande première à Madagascar. Deux Joëlettes, tirées chacune par une équipe de seize bénévoles, permettront à deux athlètes en situation de handicap moteur de parcourir les 60 km du MCB Semi-Trail sur un itinéraire spécialement aménagé.