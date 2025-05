Algérie: Athlétisme/Championnat arabe (2e j) - 17 nouvelles médailles pour le pays

ORAN — Dix-sept nouvelles médailles (7 or, 4 argent et 6 bronze), ont enrichi la moisson algérienne dans cette 2ème journée du Championnat arabe d'athlétisme, disputée jeudi au stade olympique "Miloud Hadefi" d'Oran, portant son total provisoire à 29 breloques (9 or, 8 argent, 12 bronze).

Lors de la deuxième journée de ce grand événement sportif arabe, les athlètes de la sélection nationale ont réussi à décrocher 17 médailles, dont sept en or. Ces médailles d'or ont été remportées par Hamel Rahil (10.000m haies), Rezik Darina Hadil en saut en hauteur et Nesrine Abed (800m) chez les dames et Drabli Mohamed (1.500m), Tabti Bilal (3.000 mètres steeple), Rouati Azzedine (400 m) et Khanoussi Oussama en lancer de disque chez les messieurs.

Quatre médailles d'argent ont également été obtenues par Benkaci Manel (100 m haies) , Benali Chaima (400 m), Bouchicha Hichem (3.000m steeple) et Ramdani Zakaria (1.500 m), en plus de six médailles de bronze remportées par Amar Mehdi en saut à la perche, Bouanani Amine (110 m haies), Amedjkouh Sihem (400m), Bendjemâa Abdennour (400m), Zitouni Aya en heptathlon et Rezik Ghania (800 m).

La sélection nationale algérienne a continué de dominer le classement général provisoire de cette 24e édition du Championnat arabe d'athlétisme senior, organisé à Oran, après les épreuves de la deuxième journée, avec un total de 29 médailles : 9 en or, 8 en argent et 12 en bronze.

La deuxième place du classement général provisoire revient à l'équipe égyptienne avec 9 médailles (4 en or, 3 en argent et 2 en bronze), tandis que l'équipe tunisienne arrive en troisième position avec 9 médailles (3 en or, 3 en argent et 3 en bronze).

Cette 24e édition du Championnat arabe d'athlétisme senior, la mère de toutes les disciplines sportives, organisée par la Fédération algérienne d'athlétisme en coordination avec l'Union arabe d'athlétisme, connaît la participation de 160 athlètes représentant 12 pays.

Cet événement sportif arabe réunit des athlètes venus d'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, du Sultanat d'Oman, de Palestine, d'Egypte, du Liban, de Libye, de Jordanie, de Djibouti, de Tunisie, ainsi que du pays hôte, l'Algérie. Il comprend 23 épreuves masculines et 21 épreuves féminines, qui se déroulent au stade olympique "Miloud Hadefi" à Oran, à l'exception du semi-marathon qui se tiendra, demain vendredi, en dehors du stade.