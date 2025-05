Soudan: Al-Eaysir - Les dirigeants de la milice rebelle et les pays qui l'ont soutenue recevront la punition la plus sévère

Le porte-parole officiel du gouvernement, ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir a déclaré que la milice qui a commis des crimes contre des citoyens sans défense dans la ville de Nihaud, les a massacrés et tués dans les formes de crimes les plus odieuses, a pillé leurs biens et détruit leurs institutions et installations publiques, ses dirigeants et ses membres seront tenus responsables et recevront la punition la plus sévère, ainsi que les pays qui les ont soutenus.

Al-Eaysir a ajouté sur Facebook : « Le peuple se réjouira, la volonté de la nation prévaudra et le Soudan restera libre et exempt de milices et de mercenaires. Et très bientôt, si Dieu le veut, les mains qui ont conspiré contre la nation et son peuple seront coupées. »

Il a ajouté : «Chaque ville qui a été touchée reviendra saine et sauve, tout comme Madani, Rahad, Umm Rawaba, Khartoum, Bahri, Singa, Ad-Dinder, Bout, Jebel Moya et d'autres villes et villages. Et demain est proche pour ceux qui le voient. »