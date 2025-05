Soudan: L'Association des Journalistes et des professionnels des médias du Kordofan et du Darfour condamne le massacre perpétré par la milice terroriste dans la ville Nihaud

L'Association des journalistes et des professionnels des médias du Kordofan et du Darfour a publié vendredi une déclaration condamnant et dénonçant un nouveau crime sanglant commis par la milice terroriste de soutien rapide dans la ville de Nihaud, dans l'État de l'Ouest-Kordofan, qui a coûté la vie à des dizaines de civils innocents, dans une scène qui reflète la haine de la milice envers le peuple soudanais.

La déclaration indique : « Depuis hier, jeudi, la milice commet les formes les plus odieuses de meurtres et de torture, pille des biens, empêche les citoyens de quitter la ville et impose un siège étouffant qui a exacerbé les souffrances de la population. »

La déclaration condamne fermement ce crime et tient la milice rebelle des Forces de soutien rapide entièrement responsable de celui-ci. Elle a appelé la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et les organisations humanitaires, la Fédération internationale des journalistes, la Fédération des journalistes africains et la Fédération des journalistes arabes à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux crimes de la milice et demander des comptes à ses auteurs.

La déclaration condamne les attaques de la milice contre des personnalités médiatiques, intellectuelles et religieuses, dont le journaliste Hassan Fadl al-Mawla, correspondant de Radio Biladi, ainsi qu'un professeur d'université, des cheikhs religieux, des personnalités de l'administration civile et des notables de la ville, dans un ciblage clair des personnalités médiatiques, intellectuelles et religieuses.

La déclaration appelle à fournir une aide humanitaire aux civils non armés et blessés, soulignant la nécessité de tenir les auteurs de ce crime et leurs partisans responsables de leurs actes.