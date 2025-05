Tunisie: Le pays, une destination plus chère pour les Algériens et les Européens en 2025 ?

Les vacances d'été en Tunisie risquent de réserver une surprise bien moins agréable que prévu aux touristes. L'envolée des prix des services touristiques, estimée à 30 % par rapport à l'année précédente, s'annonce comme l'une des tendances les plus marquantes de cette saison estivale.

Ce changement radical pourrait affecter non seulement les Tunisiens, mais également les touristes étrangers, notamment ceux venus d'Algérie et d'Europe, qui étaient jusque-là séduits par la proximité géographique, l'absence de visa et les tarifs abordables.

Une hausse généralisée des prix dans le secteur touristique

Les touristes qui choisissent la Tunisie pour son climat ensoleillé et ses plages de rêve devront désormais s'acquitter de factures bien plus salées. Selon Lotfi Riahi, président de l'Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic), la hausse des coûts concerne tous les aspects du secteur : transports, hébergements et activités touristiques.

Les taxis deviennent un luxe, les excursions sont désormais facturées à des prix jamais atteints, et même les repas dans des restaurants modestes pèsent lourd dans le budget des vacanciers. Les prix des hôtels ont largement dépassé la capacité financière du citoyen moyen..., et cette tendance touche aussi bien les locaux que les touristes étrangers, jusqu'alors habitués à des prix compétitifs.

Pour les Algériens, destination privilégiée en raison de la proximité et des tarifs abordables, ce changement risque de constituer un véritable choc. Le pays, jadis perçu comme une alternative économique, devient de moins en moins accessible pour ceux qui comptaient sur des vacances à prix réduits. La hausse des prix est d'autant plus marquante pour eux, car beaucoup d'Algériens choisissent la Tunisie pour son coût raisonnable, avec des séjours familiaux souvent longs. À l'approche de l'été 2025, beaucoup de voyageurs devront désormais revoir leurs projets et leurs budgets.

Une inflation qui touche l'ensemble de l'économie tunisienne

En effet, cette flambée des prix s'explique en grande partie par l'inflation qui touche l'ensemble de l'économie tunisienne. Le renchérissement des matières premières, des carburants et des services en général a poussé les professionnels du tourisme à ajuster leurs tarifs pour compenser l'augmentation de leurs coûts. L'attrait touristique de la Tunisie, fondé en grande partie sur son rapport qualité-prix, pourrait ainsi être sérieusement affecté. L'absence de régulations ou de mesures concrètes pour contrer cette hausse tarifaire pourrait encore compliquer la situation pour les vacanciers.

Mais malgré cette hausse des prix, la Tunisie conserve son attrait en raison de ses plages magnifiques, de son climat estival et de l'accueil chaleureux de ses habitants. Toutefois, les voyageurs devront désormais préparer leur budget avec davantage de rigueur. Pour les Algériens, nombreux à opter pour des vacances sur les plages tunisiennes, ce changement pourrait amener à une redéfinition des attentes et des habitudes de consommation. Certains pourraient être contraints de raccourcir leur séjour, de modifier leurs plans de voyage ou même de choisir d'autres destinations.

L'été 2025 ne sera donc pas synonyme de vacances bon marché pour tous. Les amateurs de tourisme économique devront désormais réfléchir à des alternatives ou ajuster leurs dépenses pour profiter d'un séjour en Tunisie, qui, malgré la hausse des prix, reste un lieu incontournable de détente et de découverte.

Cette hausse des prix, bien que contraignante à court terme pour certains vacanciers, pourrait aussi s'inscrire dans une logique de montée en gamme du tourisme tunisien. En ajustant leurs tarifs, les professionnels du secteur cherchent à améliorer la qualité des services, à renforcer la compétitivité du pays face à d'autres destinations méditerranéennes, et à attirer un tourisme plus durable et plus respectueux des infrastructures locales.

Certes, la Tunisie dispose toujours de nombreux atouts : un riche patrimoine culturel, une diversité de paysages entre mer, désert et montagne, une gastronomie réputée et une hospitalité reconnue. Et si le défi économique est réel, il pourrait aussi devenir une opportunité pour repositionner l'offre touristique tunisienne sur des standards plus élevés, tout en valorisant les ressources locales et en soutenant les acteurs du secteur. À condition d'un accompagnement adapté et d'investissements ciblés, cette évolution pourrait à terme renforcer l'image de la Tunisie comme une destination de qualité, au-delà de son seul attrait budgétaire.