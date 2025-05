Tunisie: L'île de Djerba accueillera, en juin prochain, le forum national « Sport pour tous »

Le président de la Fédération tunisienne du sport pour tous (FTSPT), Marouane Chaieb, a indiqué que l'Île de Djerba accueillera, au mois de juin prochain, le Forum national du sport pour tous, avec la participation de 120 personnalités sportives et officielles.

Dans une déclaration, vendredi, à l'agence TAP, Chaieb a précisé que cet événement réunira de nombreux experts et chercheurs, et comprendra des conférences scientifiques ainsi que des activités sportives ouvertes aux habitants du Sud tunisien.

« L'objectif de ce forum est d'évaluer la saison en cours et d'élaborer une stratégie pour la prochaine saison, prenant en compte les nouvelles orientations de la Fédération internationale du sport pour tous, ainsi que les défis locaux liés aux aspects environnementaux, sanitaires et à l'état des infrastructures sportives », a-t-il souligné.

Le président de la FTSPT a, par ailleurs, indiqué que ce forum sera une occasion d'échange d'expériences et de vues entre les participants tunisiens et internationaux. Il s'attend à un succès similaire à celui du Forum national de formation au sport pour tous, organisé les 26 et 27 avril derniers au Complexe culturel et sportif de la jeunesse de Ben Arous.

Selon lui, ce dernier forum avait permis de promouvoir quatre nouveaux sports, à savoir; le Hockey sur gazon, le Kabaddi (sport de contact d'origine indienne, le Billard et snooker, et le jeu de fléchettes.

Des formateurs tunisiens, égyptiens et libyens y avaient pris part, et des certificats avaient été remis aux lauréats dans ces disciplines.

Marouane Chaieb n'a pas manqué de saluer le ministère de la jeunesse et du sport pour son soutien à la promotion des nouveaux sports et à la formation de joueurs, entraîneurs, ainsi qu'à l'organisation de championnats nationaux et de sélections capables de représenter dignement la Tunisie sur la scène internationale, d'autant que plusieurs de ces sports sont reconnus mondialement.

Il a, à ce propos, annoncé que la Tunisie participera en juillet au Championnat arabe de hockey sur gazon (U16) en Algérie, et ambitionne d'accueillir le Championnat d'Afrique de kabaddi (seniors féminines).

La FTSPT continuera, avec l'appui du MJS, à œuvrer pour démocratiser le sport citoyen et les activités de jeunesse dans un cadre éducatif. Il a évoqué l'organisation de plusieurs événements estivaux, comme le « Village balnéaire », qui animera plusieurs plages et ciblera notamment les populations locales.