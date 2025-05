Tunisie: Des plages sales, des routes dégradées - L'état alarmant des villes de Tabarka et Ain Drahem avant l'été

Le commissaire régional au tourisme des délégations de Tabarka et Aïn Drahem, Issa Marouani, a qualifié la situation environnementale des deux villes de "catastrophique", en raison de la détérioration des infrastructures urbaines, de l'accumulation de déchets et des mauvaises odeurs qui envahissent les rues et routes de la région. Il a souligné l'absence d'aménagement des plages, la dégradation des espaces publics, tels que les jardins de la ville de Tabarka, ainsi que le manque d'unités sanitaires.

Lors d'une réunion tenue hier vendredi, Marouani a appelé à l'urgence d'un nettoyage global des rues et ruelles des deux villes, à la rénovation de la bande côtière, à la réparation des routes et à la mise en oeuvre de mesures immédiates pour restaurer les infrastructures essentielles. Il a insisté sur la nécessité de mobiliser les structures publiques et privées pour résoudre les problématiques qui affectent plusieurs secteurs, notamment les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement.

Des actions urgentes pour sauver la saison touristique

En effet, la situation des espaces publics a été particulièrement préoccupante, avec des glissements de terrain non réparés sur la route menant à la zone d'Armal et un projet d'aménagement de la route du fort génois suspendu. En outre, les plages de Tabarka ne sont pas aménagées, les routes menant à la ville sont sales et encombrées de mauvaises herbes et de débris de construction.

Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'une intervention immédiate pour garantir la réussite de la saison touristique. Le commissaire régional a en outre souligné l'importance de revoir le plan d'aménagement urbain, qui n'a pas été mis à jour depuis 1996, et d'accélérer l'investissement dans des infrastructures touristiques modernes. Il a aussi recommandé de dynamiser l'aéroport de Tabarka-Ain Draham, de rénover le réseau d'eau potable et de promouvoir des événements majeurs, comme le festival international de jazz.

Pour sa part, Lotfi Jemazi, président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche, a exprimé sa grande inquiétude face à l'état des lieux dans la région touristique de Tabarka et Ain Draham. Il a appelé à une intervention rapide des autorités régionales et centrales pour soutenir les efforts de la municipalité et de la délégation du tourisme et éviter que la situation ne compromette la saison touristique.

Le gouverneur de la région a, quant à lui, insisté sur la nécessité de renforcer les efforts collectifs pour résoudre les problèmes environnementaux et améliorer les services touristiques avant le début de la saison estivale.