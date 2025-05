Congo-Brazzaville: Nkeni-Alima - Tout mettre en oeuvre pour le développement du département

Réunis en assemblée générale le 1er mai à Kintelé, sous la direction du président du Sénat, Pierre Ngolo, les ressortissants de Nkeni-Alima ont mis en place un cadre d'échange avant d'appeler le gouvernement à tout mettre en oeuvre pour le développement effectif de ce nouveau département.

Ils étaient presque tous là, les cadres originaires des districts de Gamboma, d'Abala, d'Allembé, d'Ollombo, d'Ongogni et de Makotimpoko, pour saluer officiellement l'avènement du département Nkeni-Alima, créé par la loi n°26-2024 du 8 octobre 2024. En effet, pour accompagner l'essor de ce département, les participants ont mis en place une coordination de la structure dénommée « Espace-Nkeni-Alima », regroupant les cadres de tous les six districts et un directoire présidé par Pierre Ngolo, suppléé par le ministre d'Etat Pierre Oba, le ministre Hugues Ngouélondélé, et le sénateur Gabriel Oba Apounou en qualité des vice-présidents.

Ainsi, dans une déclaration rendue publique à cette occasion, les ressortissants de Nkeni-Alima ont salué chaleureusement la création de ce nouveau département ; remercié le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et son gouvernement pour cette initiative dont l'objectif principal est, d'après eux, de rapprocher l'administration de l'administré.

« Nous prenons le ferme engagement d'œuvrer pour le développement inclusif de notre département par les activités économiques, sociales et culturelles diverses ; exprimons notre détermination à garantir l'unité de notre pays par la promotion et la consolidation du vivre ensemble ; exhortons chaque fille et fils de notre département à s'investir pleinement dans la recherche du bien-être de sa population ; exprimons notre solidarité avec l'ensemble des départements du pays ; exhortons le gouvernement à tout mettre en oeuvre pour le développement effectif de ce nouveau-né : le département de la Nkeni-Alima » , ont-ils souligné dans la déclaration lue par Annick Patricia Mongo.

L'Espace Nkeni-Alima se veut être un cadre stratégique consacré à la réflexion sur les problèmes socioéconomiques qui minent ce département et un lieu d'anticipation des situations pouvant subvenir. Le président de cette structure, Pierre Ngolo, a insisté sur l'engagement et la détermination des filles et fils du département pour atteindre les objectifs escomptés.

« Le nouveau bébé qui vient de naître a besoin du lait pour sa bonne croissance. Il mérite d'être entretenu pour garantir son développement politique et socioéconomique. Ce processus n'est pas seulement de la responsabilité de l'Etat, cela nécessite aussi l'implication de toutes les filles et de tous les fils de la Nkeni-Alima. C'est ainsi que nous lançons un appel à la sensibilisation des cadres, nous devons accompagner de façon efficace les initiatives gouvernementales », a exhorté le président du Sénat.

Il a précisé que l'engagement, la détermination et la promotion des activités économiques, sociales et culturelles inclusives doivent être au centre de tout pour garantir la solidarité, la fraternité et le vivre ensemble.