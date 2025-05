Afrique de l'Ouest: Weekly Markets Pulse - La BRVM brille alors que les marchés boursiers mondiaux se redressent

TLDR

Les marchés boursiers mondiaux se sont redressés cette semaine grâce à de solides bénéfices dans le secteur des technologies, à l'amélioration du climat commercial entre les États-Unis et la Chine et à la bonne tenue des données sur l'emploi aux États-Unis.

L'indice composite BRVM (BRVM-CI) a progressé de 2,45 (0,85%) points pour clôturer à 289,52, soit un gain de 0,57% sur une semaine.

Malgré les inquiétudes persistantes concernant l'inflation et le ralentissement économique, les marchés parient sur la diplomatie, la solidité des technologies et la résistance des travailleurs.

Les marchés boursiers mondiaux se sont redressés cette semaine grâce aux bons résultats des entreprises technologiques, à l'amélioration du climat commercial entre les Etats-Unis et la Chine, et à la bonne tenue des données sur l'emploi aux Etats-Unis. La BRVM a tiré les gains africains vers le haut, tandis que les indices de référence mondiaux ont affiché de fortes progressions.

BRVM (Afrique de l'Ouest)

Performance de l'indice composite

BRVM Composite : +0,57% à 289,52

BRVM 30 : +0,54% à 145,31

BRVM Prestige : +0,02% à 121,69

La capitalisation boursière a augmenté de 79,5 milliards de FCFA, tirée par Sonatel CI (+3,17% à 25 895 FCFA).

Principales hausses

Principaux perdants

Autres marchés africains

Nigeria (NGX)

Indice NGX All Share : -0,03% à 106 042,57

Les gains les plus importants ont été réalisés par Nigerian Aviation Handling Co, Cadbury, et The Initiates (chacun +10%).

Wema Bank a été le plus mauvais élève, chutant de 11,92%.

Kenya (NSE)

Indice NSE All Share : -0,43% à 125,60

Unga Group a mené avec un gain de +6,67%.

Standard Chartered Bank a chuté de 10% sur la semaine

Afrique du Sud (JSE)

Indice FTSE/JSE All Share : +2,77% à 92 332,59

Les petites et moyennes capitalisations ont tiré les gains vers le haut

PBT Group a augmenté de 17,42%, en tête de la liste des gagnants.

Marchés mondiaux

États-Unis

S&P 500 : +2,85% à 5 686,67

: +2,85% à 5 686,67 NASDAQ : +3,37% à 17 977,73

: +3,37% à 17 977,73 Dow Jones : +2,85% à 41 317,43 +2,85% à 41 317,43

: +2,85% à 41 317,43 +2,85% à 41 317,43 Le marché est soutenu par des bénéfices importants (Meta, Microsoft), la surprise du rapport sur l'emploi et l'apaisement des tensions commerciales.

Royaume-Uni

FTSE 100 : +2,15% à 8 596,35

: +2,15% à 8 596,35 Stimulé par les valeurs liées aux matières premières et par le sentiment de risque au niveau mondial. Le FTSE s'approche d'un niveau record.

Europe

Euro Stoxx 50 : +3,20% à 5 285,19

: +3,20% à 5 285,19 Stimulé par la dynamique des bénéfices et un regain d'optimisme sur le plan commercial.

Chine

Indice composite SSE : -0,49% à 3 279,03

: -0,49% à 3 279,03 Le Shanghai est resté à la traîne de ses pairs, plombé par la prudence concernant la politique économique intérieure.

Investissez dans les meilleures actions africaines, suivez les tendances et accédez à des informations comme celles-ci uniquement sur l'application Daba. Apprenez à investir avec Daba Academy.

Points clés à retenir

Malgré les inquiétudes persistantes concernant l'inflation et le ralentissement économique, les marchés parient sur la diplomatie, la force des technologies et la résistance de la main-d'oeuvre. Les banques centrales restant stables et l'optimisme commercial étant de nouveau de mise, les investisseurs se tournent à nouveau vers le risque. La vigueur du marché du travail américain et l'amélioration du ton des négociations commerciales ont propulsé le S&P 500 vers une rare série de neuf jours de hausse. Les valeurs technologiques ont mené la charge, les investisseurs misant sur la dynamique de l'IA qui sous-tend les bénéfices de Microsoft et de Meta. L'indice phare du Royaume-Uni a bondi cette semaine, atteignant son plus haut niveau depuis des mois. Le sentiment positif des marchés mondiaux et le rebond des stocks de matières premières ont aidé le FTSE 100 à terminer la semaine au-dessus de 8 590. Il s'agit de la meilleure performance hebdomadaire depuis plus d'un an. En Europe, l'optimisme suscité par les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis et la solidité des bénéfices des entreprises ont alimenté la hausse. En Asie, les marchés taïwanais et japonais ont tiré les gains vers le haut, tandis que Shanghai était fermée pour cause de vacances.