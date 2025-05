Ile Maurice: Shakeel Mohamed réaffirme la priorité de sauver des vies

Le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, a effectué hier, vendredi 2 mai, une visite à Vallée-des-Prêtres et à Morcellement La Vallée afin de faire un constat des problèmes liés aux systèmes de drainage et aux inondations. Il a fustigé l'inaction du précédent gouvernement et a rassuré les habitants de la région sur la volonté de son ministère et de toutes les parties concernées à trouver des solutions efficaces pour régler ces problèmes spécifiques.

Vallée-des-Prêtres figure sur la liste des zones rouges, c'est à dire des zones à haut risque d'inondations en cas de pluies torrentielles. D'ailleurs, cette région avait été durement touchée durant les pluies torrentielles de mars 2022 et en janvier 2024, avec le passage du cyclone Belal.

Le but de cette visite ministérielle était donc de faire un constat de visu et de voir comment accélérer les projets afin de réduire les risques. À Morcellement La Vallée, dans une rue, qui se termine au pied de la montagne, des projets de construction ont été stoppés justement à cause des risques liés aux inondations.

Nuvin Khedah, directeur de la Land Drainage Authority (LDA), a expliqué que pour résoudre ce problème, il y a le projet de construction de deux bassins pour retenir les eaux, qui descendent de la montagne. Ces deux bassins de 100 mètres de longueur et 50 mètres de largeur, avec une profondeur de trois à quatre mètres, seront construits en amont, de sorte que quand les bassins seront remplis, il y aura ensuite un système de contrôle, qui permettra aux eaux de pluie de se déverser dans les drains.

Il a cependant également affirmé qu'à l'heure actuelle, il y encore certains propriétaires qui sont réticents à vendre leurs terrains pour la réalisation de ce projet. Le ministre Mohamed a, de son côté, déclaré que comme c'est un projet national d'intérêt public, s'il faut passer par l'étape de compulsory acquisition, il n'aura d'autre choix que d'utiliser cette option.

«On ne peut pénaliser tous les propriétaires, qui ont acheté des terrains ici pour construire des maisons. Nous allons travailler en collaboration avec le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, pour voir comment réaliser ce projet au plus vite. Nous sommes là pour trouver des solutions et après la construction des bassins, il y aura une autre évaluation des risques. Notre but principal c'est de protéger les vies humaines en cas d'inondations», a réaffirmé le ministre Mohamed.